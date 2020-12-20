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На Одещині поліцейська крала наркотики із речових доказів і потім продавала їх. ФОТО

На Одещині поліцейська крала наркотики із речових доказів і потім продавала їх. ФОТО
Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого наркоугруповання. Серед учасників ‒ працівниця одного з райвідділів ГУ Нацполіції в Одеській області, яка викрадала наркотики з речових доказів.

Про це повідомляє СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

Співробітники і слідчі спецслужби, зокрема, задокументували, що посадовиця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його вилучили минулого року у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області, за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

Операція із викриття незаконної діяльності проводилась під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

На Одещині поліцейська крала наркотики із речових доказів і потім продавала їх. ФОТО
На Одещині поліцейська крала наркотики із речових доказів і потім продавала їх. ФОТО
На Одещині поліцейська крала наркотики із речових доказів і потім продавала їх. ФОТО

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Теги: Одещина, наркотики, поліцейська
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