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На Рівненщині помер поранений боєць, який понад 6 років боровся за життя

На Рівненщині помер поранений боєць, який понад 6 років боровся за життя
Після більше ніж 6 років боротьби за життя помер поранений військовий Роман Кубишкін.

Про це повідомляє Благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим".

Захисник України, доброволець "Правого сектору" отримав надважке поранення 22 січня 2015 року під с. Піски. Того дня, у свій законний вихідний, Роман напросився на позиції. Під час обстрілу у бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення. Двоє – загинули на місці. Романа вважали "двохсотим", бо замість голови у чоловіка було суцільне місиво. Командир у лікарні - упізнав його лише по особистих речах.

У Романа не було частини головного мозку, через що він весь цей час був у важкому стані. Неодноразово за його життя боролися найкращі лікарі. Але він жив.

Вчора ввечері, 2 червня 2021 року, серце Романа зупинилося.

Як інформує "Рівне вечірнє", військовий був родом з Дубного. Прощання з Романом Кубишкіним відбудеться на майдані Незалежності м.Дубно 4 червня о 13:00 годині.

Інформаційне агентство ВолиньPost глибоко співчує рідним, близьким військового.

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Теги: Рівненщина, боєць, смерть, важке поранення
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