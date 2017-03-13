На Рівненщині помер поранений боєць, який понад 6 років боровся за життя

Роман Кубишкін.



Про це



Захисник України, доброволець "Правого сектору" отримав надважке поранення 22 січня 2015 року під с. Піски. Того дня, у свій законний вихідний, Роман напросився на позиції. Під час обстрілу у бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення. Двоє – загинули на місці. Романа вважали "двохсотим", бо замість голови у чоловіка було суцільне місиво. Командир у лікарні - упізнав його лише по особистих речах.



У Романа не було частини головного мозку, через що він весь цей час був у важкому стані. Неодноразово за його життя боролися найкращі лікарі. Але він жив.



Вчора ввечері, 2 червня 2021 року, серце Романа зупинилося.



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Інформаційне агентство ВолиньPost глибоко співчує рідним, близьким військового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після більше ніж 6 років боротьби за життя помер поранений військовийПро це повідомляє Благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим".Захисник України, доброволець "Правого сектору" отримав надважке поранення 22 січня 2015 року під с. Піски. Того дня, у свій законний вихідний, Роман напросився на позиції. Під час обстрілу у бліндаж потрапили два снаряди. П'ятеро бійців отримали поранення. Двоє – загинули на місці. Романа вважали "двохсотим", бо замість голови у чоловіка було суцільне місиво. Командир у лікарні - упізнав його лише по особистих речах.У Романа не було частини головного мозку, через що він весь цей час був у важкому стані. Неодноразово за його життя боролися найкращі лікарі. Але він жив.Вчора ввечері, 2 червня 2021 року, серце Романа зупинилося.Як інформує "Рівне вечірнє" , військовий був родом з Дубного. Прощання з Романом Кубишкіним відбудеться на майдані Незалежності м.Дубно 4 червня о 13:00 годині.глибоко співчує рідним, близьким військового.

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