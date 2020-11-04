До Луцька з Австралії передали цінний архів видатного волинянина

Лесі Бондарук передали архів оунівця Михайла Чигрина.



Про це вона повідомила на власній сторінці у фейсбуці, - пише



«Моя стаття про перше кохання волинських оунівців Михайла Чигрина і Лідію Кушнірук багатьох читачів схвилювала до сліз. І ось сьогодні отримала архів Михайла Чигрина з далекої Австралії від його дружини Марічки Галабурди-Чигрин», – написала Леся Бондарук.



Серед матеріалів є фото зустрічі Михайла Чигрина і Лідії Кушнірук, які через 40 років зустрілися у Польщі.



У коментарі виданню Район.Історія Леся Бондарук розповіла, що цінний особистий архів Михайла Чигрина вона отримала 2 червня.



«Серед цих матеріалів його книжка спогадів, фотографії, листи, матеріали з його активного громадського життя. Зараз я оглядаю цей архів і сканую, щоб, як історик, мати до використання цифрові копії архіву. Потім ми зробимо урочисте передання архіву Чигрина до Волинського обласного краєзнавчого музею.



Там зроблять детальний опис та іменний фонд видатного волинянина. Під час передачі ми для журналістів покажемо детальніше чим цей архів цінний. Згодом, він стане основою для виставки, яку підготує до 30-ліття Дня незалежності Богдан Зек. Надалі архів буде при потребі доступний історикам для досліджень», – розповіла Леся Бондарук.



Лідія Кушнірук та Михайло Чигрин Йосип Сліпий та Михайло Чигрин, 1968 рік

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