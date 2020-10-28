Які документи потрібні українцям для відпочинку в Туреччині з 4 червня





Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, - пишуть



Вже з цієї п’ятниці для перетину турецького кордону українцям знадобиться будь-який із цих документів:



1. Негативний ПЛР-тест на Covid-19 (не пізніше 72 годин).

2. Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2 (не пізніше 48 годин).

3. Документ про повну (дві дози) вакцинацію від коронавірусу (щонайменше 14 днів).

4. Документ-посвідка, що особа перехворіла на Covid-19 (протягом останніх 6 місяців).



Зазначається, що прикордонники можуть вимагати лише один із вище перелічених документів: він обов’язково повинен бути англійською мовою.



Від виконання цієї умови звільняються лише діти до шести років, члени екіпажів, а також транзитні пасажири.



Що потрібно мати з собою



Окремо всі українські туристи повинні заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини, а також мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми (в електронному або паперовому вигляді).



Медичний страховий поліс на період перебування в Туреччині також є обов’язковим.



Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що посольство і консульства України в Туреччині надаватимуть максимальне сприяння українцям для приємного і безпечного відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 4 червня, Туреччина змінює умови в’їзду для громадян України.Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, - пишуть Факти. Вже з цієї п’ятниці для перетину турецького кордону українцям знадобиться будь-який із цих документів:1. Негативний ПЛР-тест на Covid-19 (не пізніше 72 годин).2. Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2 (не пізніше 48 годин).3. Документ про повну (дві дози) вакцинацію від коронавірусу (щонайменше 14 днів).4. Документ-посвідка, що особа перехворіла на Covid-19 (протягом останніх 6 місяців).Зазначається, що прикордонники можуть вимагати лише один із вище перелічених документів: він обов’язково повинен бути англійською мовою.Від виконання цієї умови звільняються лише діти до шести років, члени екіпажів, а також транзитні пасажири.Окремо всі українські туристи повинні заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини, а також мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми (в електронному або паперовому вигляді).Медичний страховий поліс на період перебування в Туреччині також є обов’язковим.Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що посольство і консульства України в Туреччині надаватимуть максимальне сприяння українцям для приємного і безпечного відпочинку.

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