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Які документи потрібні українцям для відпочинку в Туреччині з 4 червня

Які документи потрібні українцям для відпочинку в Туреччині з 4 червня
Починаючи з 4 червня, Туреччина змінює умови в’їзду для громадян України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, - пишуть Факти.

Вже з цієї п’ятниці для перетину турецького кордону українцям знадобиться будь-який із цих документів:

1. Негативний ПЛР-тест на Covid-19 (не пізніше 72 годин).
2. Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2 (не пізніше 48 годин).
3. Документ про повну (дві дози) вакцинацію від коронавірусу (щонайменше 14 днів).
4. Документ-посвідка, що особа перехворіла на Covid-19 (протягом останніх 6 місяців).

Зазначається, що прикордонники можуть вимагати лише один із вище перелічених документів: він обов’язково повинен бути англійською мовою.

Від виконання цієї умови звільняються лише діти до шести років, члени екіпажів, а також транзитні пасажири.

Що потрібно мати з собою

Окремо всі українські туристи повинні заповнити електронну форму міністерства охорони здоров’я Туреччини, а також мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми (в електронному або паперовому вигляді).

Медичний страховий поліс на період перебування в Туреччині також є обов’язковим.

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що посольство і консульства України в Туреччині надаватимуть максимальне сприяння українцям для приємного і безпечного відпочинку.

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Теги: відпочинок, Туреччина, документи
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