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У Луцьку тролейбус зіткнувся з маршруткою

У Луцьку тролейбус зіткнувся з маршруткою
У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та маршрутки.

Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.

ДТП трапилась в обідню пору дня сьогодні, 3 червня, на бульварі Дружби Народів при повороті на Бенделіані.

Наразі більше деталей про аварію невідомо.

У Луцьку тролейбус зіткнувся з маршруткою


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Теги: Луцьк, аварія, тролейбус
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