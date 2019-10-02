У Луцьку тролейбус зіткнувся з маршруткою





Про це



ДТП трапилась в обідню пору дня сьогодні, 3 червня, на бульварі Дружби Народів при повороті на Бенделіані.



Наразі більше деталей про аварію невідомо.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та маршрутки.Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.ДТП трапилась в обідню пору дня сьогодні, 3 червня, на бульварі Дружби Народів при повороті на Бенделіані.Наразі більше деталей про аварію невідомо.

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