У Луцьку тролейбус зіткнувся з маршруткою
Сьогодні, 14:41
У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та маршрутки.
Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
ДТП трапилась в обідню пору дня сьогодні, 3 червня, на бульварі Дружби Народів при повороті на Бенделіані.
Наразі більше деталей про аварію невідомо.
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Про це «ВолиньUA» інформують очевидці.
ДТП трапилась в обідню пору дня сьогодні, 3 червня, на бульварі Дружби Народів при повороті на Бенделіані.
Наразі більше деталей про аварію невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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