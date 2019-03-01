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Боротьба за життя йшла на хвилини: у Луцьку врятували 30-річного чоловіка

Боротьба за життя йшла на хвилини: у Луцьку врятували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 3 червня, близько 10 години на спецлінії 102, надійшло повідомлення що мешканцю Луцька стало зле.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили чоловіка який лежав на підлозі без свідомості, - йдеться на сторінці Луцького районного управління поліції.

Поліцейські відразу кинулися на допомогу, провели серцево-легеневу реанімацію, оскільки боротьба за життя 30-ти річного лучанина пішла на лічені хвилини. Після цього у чоловіка з’явилось серцебиття та дихання. Поліцейські поклали чоловіка в стабільне бокове положення до приїзду швидкої допомоги.

Коли прибула карета швидкої допомоги чоловіка доправили до лікарні під супроводом поліцейського автомобіля.

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Теги: життя, порятунок, чоловік, Луцьк, поліція
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