Боротьба за життя йшла на хвилини: у Луцьку врятували 30-річного чоловіка





Прибувши на місце, правоохоронці виявили чоловіка який лежав на підлозі без свідомості, - йдеться на сторінці



Поліцейські відразу кинулися на допомогу, провели серцево-легеневу реанімацію, оскільки боротьба за життя 30-ти річного лучанина пішла на лічені хвилини. Після цього у чоловіка з’явилось серцебиття та дихання. Поліцейські поклали чоловіка в стабільне бокове положення до приїзду швидкої допомоги.



Коли прибула карета швидкої допомоги чоловіка доправили до лікарні під супроводом поліцейського автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 червня, близько 10 години на спецлінії 102, надійшло повідомлення що мешканцю Луцька стало зле.Прибувши на місце, правоохоронці виявили чоловіка який лежав на підлозі без свідомості, - йдеться на сторінці Луцького районного управління поліції Поліцейські відразу кинулися на допомогу, провели серцево-легеневу реанімацію, оскільки боротьба за життя 30-ти річного лучанина пішла на лічені хвилини. Після цього у чоловіка з’явилось серцебиття та дихання. Поліцейські поклали чоловіка в стабільне бокове положення до приїзду швидкої допомоги.Коли прибула карета швидкої допомоги чоловіка доправили до лікарні під супроводом поліцейського автомобіля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію