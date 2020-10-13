У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України





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До заходу долучилися представники обласної та місцевої влади, священнослужителі, військовослужбовці, ветерани та керівники вищих навчальних закладів. За дорученням голови облдержадміністрації привітати нацгвардійців приїхав заступник очільника ОДА Анатолій Костик.



«На вашому святі я уже вдруге і хочу відзначити, що надзвичайно приємно знаходитися у вашій частині. Тому що тут завжди присутній дух патріотизму та героїзму. Бажаю вам кратних виходів, і щоб вдома на вас чекали люблячі сім’ї. Також й надалі залишайтеся хорошим прикладом та взірцем для кожного покоління українців. Здоров’я, мирного неба над головою і здійснення запланованого», – звернувся до військових Анатолій Костик.









Слід зазначити, що з нагоди свята заступник голови облдержадміністрації вручив військовослужбовцям частини 1141 Національної гвардії України нагороди. А саме Почесну грамоту обласної державної адміністрації отримали:



– молодший сержант, начальник гуртожитку взводу матеріально-технічного забезпечення – Валентина Мартинюк;

– прапорщик, помічник начальника військового наряду 1 відділення охорони взводу охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав – Ярослава Сироватка.









Також подяку голови обласної державної адміністрації оголосили:



– старшому солдатові, помічнику начальника військового наряду (помічнику гранотометника) 1 відділення 3 патрульного взводу 1 патрульної роти – Євгену Богдану;

– старшому солдатові, помічнику начальника військового наряду (гранатометнику) 2 відділення 1 патрульного взводу 2 патрульної роти – Владиславу Коваленку;

– майорові, начальнику оркестру – військовому диригенту – Віктору Лучинцю.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військова частина 1141 Національної гвардії України святкує 27-му річницю із дня створення. Зокрема сьогодні, 3 червня, у Луцьку відбулися урочистості з нагоди святкової дати.Про це інформує Волинська ОДА.До заходу долучилися представники обласної та місцевої влади, священнослужителі, військовослужбовці, ветерани та керівники вищих навчальних закладів. За дорученням голови облдержадміністрації привітати нацгвардійців приїхав заступник очільника ОДА«На вашому святі я уже вдруге і хочу відзначити, що надзвичайно приємно знаходитися у вашій частині. Тому що тут завжди присутній дух патріотизму та героїзму. Бажаю вам кратних виходів, і щоб вдома на вас чекали люблячі сім’ї. Також й надалі залишайтеся хорошим прикладом та взірцем для кожного покоління українців. Здоров’я, мирного неба над головою і здійснення запланованого», – звернувся до військових Анатолій Костик.Слід зазначити, що з нагоди свята заступник голови облдержадміністрації вручив військовослужбовцям частини 1141 Національної гвардії України нагороди. А саме Почесну грамоту обласної державної адміністрації отримали:– молодший сержант, начальник гуртожитку взводу матеріально-технічного забезпечення –– прапорщик, помічник начальника військового наряду 1 відділення охорони взводу охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав –Також подяку голови обласної державної адміністрації оголосили:– старшому солдатові, помічнику начальника військового наряду (помічнику гранотометника) 1 відділення 3 патрульного взводу 1 патрульної роти –– старшому солдатові, помічнику начальника військового наряду (гранатометнику) 2 відділення 1 патрульного взводу 2 патрульної роти –– майорові, начальнику оркестру – військовому диригенту –

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