вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України
Військова частина 1141 Національної гвардії України святкує 27-му річницю із дня створення. Зокрема сьогодні, 3 червня, у Луцьку відбулися урочистості з нагоди святкової дати.

Про це інформує Волинська ОДА.

До заходу долучилися представники обласної та місцевої влади, священнослужителі, військовослужбовці, ветерани та керівники вищих навчальних закладів. За дорученням голови облдержадміністрації привітати нацгвардійців приїхав заступник очільника ОДА Анатолій Костик.

«На вашому святі я уже вдруге і хочу відзначити, що надзвичайно приємно знаходитися у вашій частині. Тому що тут завжди присутній дух патріотизму та героїзму. Бажаю вам кратних виходів, і щоб вдома на вас чекали люблячі сім’ї. Також й надалі залишайтеся хорошим прикладом та взірцем для кожного покоління українців. Здоров’я, мирного неба над головою і здійснення запланованого», – звернувся до військових Анатолій Костик.

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України


Слід зазначити, що з нагоди свята заступник голови облдержадміністрації вручив військовослужбовцям частини 1141 Національної гвардії України нагороди. А саме Почесну грамоту обласної державної адміністрації отримали:

– молодший сержант, начальник гуртожитку взводу матеріально-технічного забезпечення – Валентина Мартинюк;
– прапорщик, помічник начальника військового наряду 1 відділення охорони взводу охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав – Ярослава Сироватка.

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України


Також подяку голови обласної державної адміністрації оголосили:

– старшому солдатові, помічнику начальника військового наряду (помічнику гранотометника) 1 відділення 3 патрульного взводу 1 патрульної роти – Євгену Богдану;
– старшому солдатові, помічнику начальника військового наряду (гранатометнику) 2 відділення 1 патрульного взводу 2 патрульної роти – Владиславу Коваленку;
– майорові, начальнику оркестру – військовому диригенту – Віктору Лучинцю.

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, військова частина, річниця, нагородження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині будуть відключати світло 4 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:51
У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України
Сьогодні, 18:46
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів
Сьогодні, 18:30
В Одесі пацієнтку затягнуло в апарат МРТ
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
У військовій частині 1141 у Луцьку відзначили 7 річницю створення Нацгвардії України У військовій частині 1141 у Луцьку відзначили 7 річницю створення Нацгвардії України
25 березень, 18:00
Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК Обласна рада пропонує парламенту нагородити волинських науковців. СПИСОК
13 жовтень, 2020, 12:56
У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
12 вересень, 2020, 13:07
Луцький нацгвардієць розповів про роботу у конвойному підрозділі. ФОТО Луцький нацгвардієць розповів про роботу у конвойному підрозділі. ФОТО
11 червень, 2020, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині злодій через горище проник до гаража і виніс звідти речі
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині будуть відключати світло 4 червня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:51
 0
У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України
Сьогодні, 18:46
 0
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8