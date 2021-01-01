У Луцьку почали вакцинувати від коронавірусу працівників СІЗО

У Луцьку розпочали вакцинацію від коронавірусної інфекції працівників слідчого ізолятора.Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.Так, 3 червня в приміщенні Луцької клінічної лікарні працівниками державної установи «Луцький слідчий ізолятор» розпочалось проведення вакцинування. Нині вакцинували 11 співробітників."COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення. Пам’ятайте, вакцинація дозволить в першу чергу захистити себе і свої родини, а також повернутися до звичного життя!", - йдеться в повідомленні.