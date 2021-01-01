У Луцьку почали вакцинувати від коронавірусу працівників СІЗО
Сьогодні, 20:39
У Луцьку розпочали вакцинацію від коронавірусної інфекції працівників слідчого ізолятора.
Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.
Так, 3 червня в приміщенні Луцької клінічної лікарні працівниками державної установи «Луцький слідчий ізолятор» розпочалось проведення вакцинування. Нині вакцинували 11 співробітників.
"COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення. Пам’ятайте, вакцинація дозволить в першу чергу захистити себе і свої родини, а також повернутися до звичного життя!", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці установи у фейсбуці.
Так, 3 червня в приміщенні Луцької клінічної лікарні працівниками державної установи «Луцький слідчий ізолятор» розпочалось проведення вакцинування. Нині вакцинували 11 співробітників.
"COVID-19 – це наша спільна проблема, яку ми зможемо подолати, якщо будемо усвідомлено підходити до її вирішення. Пам’ятайте, вакцинація дозволить в першу чергу захистити себе і свої родини, а також повернутися до звичного життя!", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку почали вакцинувати від коронавірусу працівників СІЗО
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 червня
Сьогодні, 20:03
У Львові 93-річна жінка перемогла рак
Сьогодні, 19:39