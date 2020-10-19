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У садочку на Буковині масово отруїлися діти

У садочку на Буковині масово отруїлися діти
У селі Іспас Вижницького району до медиків за допомогою звернулися 28 осіб, серед потерпілих – 26 дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Інформують, сьогодні, 3 червня, до Вижницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей. Медики їх оглянули та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Співробітники Вижницького районного відділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.


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Теги: Буковина, масове отруєння, дитячий садочок
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