На Волині помер колишній начальник Держінспекції рибоохорони
Сьогодні, 16:48
Помер колишній начальник Волинської обласної державної інспекції охорони, відтворення живих ресурсів та регулювання рибальства Петро Михальчук.
Сумну звістку повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Відійшов у засвіти 2 червня у віці 65 років. Був керівником з грудня 2001 р. до вересня 2003 р.
"В нашій пам'яті назавжди залишиться високопрофесійним фахівцем, справедливим керівником, доброю та порядною людиною. Колектив управління висловлює глибоке співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Михальчука.
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Сумну звістку повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Відійшов у засвіти 2 червня у віці 65 років. Був керівником з грудня 2001 р. до вересня 2003 р.
"В нашій пам'яті назавжди залишиться високопрофесійним фахівцем, справедливим керівником, доброю та порядною людиною. Колектив управління висловлює глибоке співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Михальчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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