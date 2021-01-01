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На Волині помер колишній начальник Держінспекції рибоохорони

На Волині помер колишній начальник Держінспекції рибоохорони
Помер колишній начальник Волинської обласної державної інспекції охорони, відтворення живих ресурсів та регулювання рибальства Петро Михальчук.

Сумну звістку повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Відійшов у засвіти 2 червня у віці 65 років. Був керівником з грудня 2001 р. до вересня 2003 р.

"В нашій пам'яті назавжди залишиться високопрофесійним фахівцем, справедливим керівником, доброю та порядною людиною. Колектив управління висловлює глибоке співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Михальчука.

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Теги: смерть, начальник інспекції рибоохорони, Волинь
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