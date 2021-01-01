На Волині помер колишній начальник Держінспекції рибоохорони

Петро Михальчук.



Сумну звістку повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.



Відійшов у засвіти 2 червня у віці 65 років. Був керівником з грудня 2001 р. до вересня 2003 р.



"В нашій пам'яті назавжди залишиться високопрофесійним фахівцем, справедливим керівником, доброю та порядною людиною. Колектив управління висловлює глибоке співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Михальчука.

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