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Компенсували тільки частину коштів на лікування, – дружина постраждалого на волинській шахті гірника

Компенсували тільки частину коштів на лікування, – дружина постраждалого на волинській шахті гірника
Дружина гірника Віталія Мельничука, який постраждав на шахті №9 «Нововолинська», розповіла про перебіг лікування та компенсацію, яку отримали.

Про це вона розповіла виданню "Буг".

Нагадаємо, що аварія сталася 4-го квітня у Нововолинську на копальні номер дев’ять. Гірники сіли у ліфт і саме заглиблювалися під землю. У ліфті було 11 людей, коли він полетів у забій.

У Віталія було діагностовано перелом, вивих та розрив м’язів. В обласній лікарні йому провели операцію, чоловік втратив повну працездатність

За словами Людмили Мельничук, Фонд соціального страхування оплатив частину лікування, але багато ліків довелося купувати самостійно. Шахта ще навіть не оплатила лікарняні. Міська влада виділила тисячу гривень допомоги.

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“Виплат майже не було. Шахта дала раз 1,5 тисячі гривень, потім ще раз 1,5. Щодо лікування, то фонд соцстраху укладав договір з лікарнею і частину коштів повернули. Але багато ліків ми купували самостійно. МРТ і КТ також робили самі.

Висновку комісії щодо нещасного випадку досі немає. Жінка говорить, що тільки дали тимчасовий акт. Розслідування триває й далі. Це ж кримінальна справа і за це мають нести відповідальність, розповідає Людмила.

Жінка говорить, що Віталій почуває себе вже краще, але нога ще не скоро зростеться – травма серйозна. Зараз він проходить лікування в приватній клініці, де йому проводять процедури, які під Фонд соцстраху не підпадають. Попереду в чоловіка ще довготривала реабілітація.


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Теги: Нововолинськ, аварія, шахта, дружина потерпілого
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