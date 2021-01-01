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У Луцьку патрульні з погонею затримували мотоцикліста-порушника. ВІДЕО

У Луцьку патрульні з погонею затримували мотоцикліста-порушника. ВІДЕО
У Луцьку затримали мотоцикліста, який порушував ПДР, не виконував вимогу про зупинку та їхав без права керування.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.

Вчора, 2 червня, близько 21-ї години, патрульні на вулиці Яровиця виявили порушення ПДР керманичем мотоцикла. Останній не ввімкнув світловий покажчик повороту.

Патрульні подали сигнал про зупинку, однак керманич проігнорував вимогу та продовжив рух, намагаючись втекти. Під час переслідування чоловік неодноразово порушував ПДР: виїжджав на зустрічну смугу, здійснював рух тротуаром, чим наражав себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Завдяки злагодженим та професійним діям, поліцейські затримали керманича мотоцикла Suzuki GSX 600 на вулиці Ветеранів. Інспектори з’ясували, що він не мав права керування та документів на транспортний засіб, а державний номерний знак не належав вказаному мотоциклу.

Також вартові порядку виявили, що в мотоциклі пошкоджені номери агрегатів. Для з’ясування всіх обставин на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

А на порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) та ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.



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Теги: Луцьк, порушник, мотоцикліст, патрульні
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