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У Львові 93-річна жінка перемогла рак

У Львові 93-річна жінка перемогла рак
У Львові 93-річна жінка повністю подолала рак.

Місцева мешканка 1928 року народження звернулася до фахівців Клінічної лікарні Львівської залізниці, у неї діагностували злоякісну пухлину матки, повідомляють "Факти".

Попри вік, жінка зважилася на операцію. Вона пройшла успішно, після неї аналізи не підтвердили жодних злоякісних процесів.

Жінка самостійно ходила на першу добу після операції, а на четверту – її виписали додому.

"Прощалися зі сльозами на очах. Пообіцяла нам торт на 100 років! Я вірю, що скуштуємо. Запитую: який секрет вашої молодості. Відповідь: я просто люблю життя", – написала у Facebook лікар Людмила Ткачук.

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Теги: львів'янка, рак, перемога, 93-річна
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