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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 червня
У Волинській області завтра, 4 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23° тепла.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 20-22⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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