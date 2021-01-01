Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 червня
Сьогодні, 20:03
У Волинській області завтра, 4 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 20-22⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 20-22⁰ тепла.
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