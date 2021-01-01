Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 червня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23° тепла.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 20-22⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 4 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23° тепла.У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12⁰, вдень 20-22⁰ тепла.

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