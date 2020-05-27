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На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів

На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів
15 розташованих земельних ділянок на території Баківцівської сільської ради Луцького району, загальною площею 920 га вартістю майже півмільярда гривень повернули у державну власність.

За втручання прокуратури суд визнав незаконними та скасував рішення органу місцевого самоврядування, а також рішення про проведену державну реєстрацію права власності сільської ради на ці ділянки, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори з'ясували, що Баківцівською сільською радою у 2020 році у порушення вимог Земельного кодексу України проінвентаризовано та зареєстровано право комунальної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які накладаються на землі державної власності, що перебувають у користуванні державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога».

Незважаючи на включення сільрадою в межі населених пунктів сіл Баківці та Озеряни Луцького району цих земельних ділянок, вони залишаються у державній власності та не можуть перейти у комунальну власність, відтак орган місцевого самоврядування не вправі ними розпоряджатися – довели прокурори у судах першої та апеляційної інстанцій.

Відтак нині припинено права комунальної власності Баківцівської сільської ради Луцького району на ці земельні ділянки, які відносяться до особливо цінних земель державної власності.




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Теги: земля, повернення, держава, сільрада
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