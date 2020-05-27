На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів
Сьогодні, 18:30
15 розташованих земельних ділянок на території Баківцівської сільської ради Луцького району, загальною площею 920 га вартістю майже півмільярда гривень повернули у державну власність.
За втручання прокуратури суд визнав незаконними та скасував рішення органу місцевого самоврядування, а також рішення про проведену державну реєстрацію права власності сільської ради на ці ділянки, - пише пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що Баківцівською сільською радою у 2020 році у порушення вимог Земельного кодексу України проінвентаризовано та зареєстровано право комунальної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які накладаються на землі державної власності, що перебувають у користуванні державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога».
Незважаючи на включення сільрадою в межі населених пунктів сіл Баківці та Озеряни Луцького району цих земельних ділянок, вони залишаються у державній власності та не можуть перейти у комунальну власність, відтак орган місцевого самоврядування не вправі ними розпоряджатися – довели прокурори у судах першої та апеляційної інстанцій.
Відтак нині припинено права комунальної власності Баківцівської сільської ради Луцького району на ці земельні ділянки, які відносяться до особливо цінних земель державної власності.
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За втручання прокуратури суд визнав незаконними та скасував рішення органу місцевого самоврядування, а також рішення про проведену державну реєстрацію права власності сільської ради на ці ділянки, - пише пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що Баківцівською сільською радою у 2020 році у порушення вимог Земельного кодексу України проінвентаризовано та зареєстровано право комунальної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які накладаються на землі державної власності, що перебувають у користуванні державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога».
Незважаючи на включення сільрадою в межі населених пунктів сіл Баківці та Озеряни Луцького району цих земельних ділянок, вони залишаються у державній власності та не можуть перейти у комунальну власність, відтак орган місцевого самоврядування не вправі ними розпоряджатися – довели прокурори у судах першої та апеляційної інстанцій.
Відтак нині припинено права комунальної власності Баківцівської сільської ради Луцького району на ці земельні ділянки, які відносяться до особливо цінних земель державної власності.
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