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На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО

На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО
Близько 17:00 на вулиці Мазепи у Володимирі загорівся бус. На місце події виїжджали пожежники.

Про це БУГу повідомили очевидці події.

Як розповідають, водій під час руху авто побачив, що салон наповнився димом і зупинився. Тоді авто спалахнуло. Пожежники швидко прибули на виклик і загасили пожежу.

На місце події приїхали слідчі поліції, аби встановити причини події.


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Теги: Володимир, бус, пожежа
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