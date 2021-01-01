На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО





Про це



Як розповідають, водій під час руху авто побачив, що салон наповнився димом і зупинився. Тоді авто спалахнуло. Пожежники швидко прибули на виклик і загасили пожежу.



На місце події приїхали слідчі поліції, аби встановити причини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 17:00 на вулиці Мазепи у Володимирі загорівся бус. На місце події виїжджали пожежники.Про це БУГу повідомили очевидці події.Як розповідають, водій під час руху авто побачив, що салон наповнився димом і зупинився. Тоді авто спалахнуло. Пожежники швидко прибули на виклик і загасили пожежу.На місце події приїхали слідчі поліції, аби встановити причини події.

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