На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:51
Близько 17:00 на вулиці Мазепи у Володимирі загорівся бус. На місце події виїжджали пожежники.
Про це БУГу повідомили очевидці події.
Як розповідають, водій під час руху авто побачив, що салон наповнився димом і зупинився. Тоді авто спалахнуло. Пожежники швидко прибули на виклик і загасили пожежу.
На місце події приїхали слідчі поліції, аби встановити причини події.
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Про це БУГу повідомили очевидці події.
Як розповідають, водій під час руху авто побачив, що салон наповнився димом і зупинився. Тоді авто спалахнуло. Пожежники швидко прибули на виклик і загасили пожежу.
На місце події приїхали слідчі поліції, аби встановити причини події.
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