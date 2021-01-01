«Супернова»: історія унікального житлового комплексу Луцька. ІНФОГРАФІКА*
Сьогодні, 20:00
3 червня 2016 року відбулася презентація ідеї особливого для Луцька житлового комплексу - "Супернова".
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
За цей час “Супернова” не просто стала домівкою для більш, як двох сотень родин. Цей комплекс став справжнім законодавцем моди у житловому будівництві регіону. А особлива атмосфера, яка тут існує, надихнула на таку кількість творчих проектів та експериментів, що “Супернову” уже сміливо можна називати справжнім мистецьким простором.
Як будувалася і чим жила “Супернова” протягом цих 5 років - дивіться в інфографіці.
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Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
За цей час “Супернова” не просто стала домівкою для більш, як двох сотень родин. Цей комплекс став справжнім законодавцем моди у житловому будівництві регіону. А особлива атмосфера, яка тут існує, надихнула на таку кількість творчих проектів та експериментів, що “Супернову” уже сміливо можна називати справжнім мистецьким простором.
Як будувалася і чим жила “Супернова” протягом цих 5 років - дивіться в інфографіці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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