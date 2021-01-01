«Супернова»: історія унікального житлового комплексу Луцька. ІНФОГРАФІКА*

"Супернова".



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За цей час “Супернова” не просто стала домівкою для більш, як двох сотень родин. Цей комплекс став справжнім законодавцем моди у житловому будівництві регіону. А особлива атмосфера, яка тут існує, надихнула на таку кількість творчих проектів та експериментів, що “Супернову” уже сміливо можна називати справжнім мистецьким простором.



Як будувалася і чим жила “Супернова” протягом цих 5 років - дивіться в інфографіці.



Супернова: таймлайн

Infogram



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