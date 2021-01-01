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«Супернова»: історія унікального житлового комплексу Луцька. ІНФОГРАФІКА*

«Супернова»: історія унікального житлового комплексу Луцька. ІНФОГРАФІКА*
3 червня 2016 року відбулася презентація ідеї особливого для Луцька житлового комплексу - "Супернова".

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

За цей час “Супернова” не просто стала домівкою для більш, як двох сотень родин. Цей комплекс став справжнім законодавцем моди у житловому будівництві регіону. А особлива атмосфера, яка тут існує, надихнула на таку кількість творчих проектів та експериментів, що “Супернову” уже сміливо можна називати справжнім мистецьким простором.

Як будувалася і чим жила “Супернова” протягом цих 5 років - дивіться в інфографіці.



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Теги: Супернова, інфографіка, унікальний житловий комплекс
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