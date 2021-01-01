Українцям розсилають небезпечні віруси у спамі нібито від держорганів





Про це 3 червня передали в прес-службі патрульної поліції Києва.

Правоохоронці попередили про атаки кіберзлочинців, та розповіли про схему зловмисників.



Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня зафіксували різке збільшення звернень від громадян про отримання на «електронку» таких повідомлень.



«Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві



При цьому наголошується, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та Управління патрульної поліції в містах не розсилало. Такі загрозливі листи - справа рук злочинців.



Крім нібито відкриття кримінальних справ, в арсеналі шахраїв також розповіді про несплачені податки, про штрафування тощо, а приходити вони можуть і від імені інших держустанов.



Правоохоронці звернули увагу, що небезпечні листи містять додатки, при відкритті яких відбувається завантаження вірусного файлу на комп'ютер.



У поліції настійно закликали громадян в жодному разі не відкривати запаролені архіви та файли, що надходять на електронну пошту, і завжди звертати увагу на адресу відправника листа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні активізувалися шахраї, що розсилають електронні повідомлення від імені держорганів про нібито відкриття кримінальних проваджень, з вимогами надати певну інформацію. Крім того, розсилаються «віруси».Про це 3 червня передали в прес-службі патрульної поліції Києва.Правоохоронці попередили про атаки кіберзлочинців, та розповіли про схему зловмисників.Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня зафіксували різке збільшення звернень від громадян про отримання на «електронку» таких повідомлень.«Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві [email protected] різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф», - навели правоохоронці приклад.При цьому наголошується, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та Управління патрульної поліції в містах не розсилало. Такі загрозливі листи - справа рук злочинців.Крім нібито відкриття кримінальних справ, в арсеналі шахраїв також розповіді про несплачені податки, про штрафування тощо, а приходити вони можуть і від імені інших держустанов.Правоохоронці звернули увагу, що небезпечні листи містять додатки, при відкритті яких відбувається завантаження вірусного файлу на комп'ютер.У поліції настійно закликали громадян в жодному разі не відкривати запаролені архіви та файли, що надходять на електронну пошту, і завжди звертати увагу на адресу відправника листа.

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