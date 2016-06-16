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Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію

Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію
До старту Чемпіонату Європи "синьо-жовтим" залишилося зіграти один поєдинок.

Збірна України в рамках підготовки до Євро-2020 в товариському матчі обіграла національну команду Північної Ірландії. Зустріч проходила у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Матч стартував о 21:00. За останні 10 ігор команда Шевченка здобула тільки одну перемогу, а програла 5 разів. Звітна контрольна гра була зіграна на стадіоні Дніпро-Арена. Андрій Шевченко не міг розраховувати на Олександра Зінченка і Віктора Циганкова. Перший ще не прибув у розташування команди, а другий травмувався.

На 10-й хвилині Зубков відкрив рахунок. Півзахисник Ференцвароша класним ударом головою замкнув подачу Караваєва. Дебютний гол Олександра за національну збірну.

Як виявилося, цей гол став єдиним у матчі. На 90-й хвилині Артем Бєсєдін спрямував м'яч у сітку, але взяття воріт було скасоване. 1:0 – перша перемога збірної України у 2021 році.

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Теги: футбол, україна, Північна Ірландія
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