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4 червня на Волині: гортаючи календар

4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 4 червня, віряни вшановують день пам'яті мученика Василіска. У світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлеру.

Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.

Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.

4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.

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