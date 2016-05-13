Назвали бестселера ринку вживаних автомобілів за підсумками травня в Україні





Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі, - пише "



Так, за інформацією "Укравтопром", за підсумками травня 2021 року було придбано 33,2 тисячі вживаних легкових автомобілів із пробігом, ввезених з-за кордону.



Зазначається, що цей показник на 8% більше, ніж роком раніше і майже вчетверо перевищив кількість травневих реєстрацій нових машин. Як наслідок, розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто.



Найбільш популярною маркою серед розмитненого секондхенду залишається Volkswagen. За місяць 5,6 тисячі авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських.



На другому місці Ford. Протягом травня було зареєстровано 3,2 тисячі машин із пробігом цієї марки. Третьою за популярністю стала Renault з результатом майже 3 тисячі автівок. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 2,6 тисячі автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 1,9 тисячі українських номерів.



Найпопулярнішим вживаним автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2 205 авто з пробігом цієї моделі.

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