Луцький зоопарк влаштовує нові розваги для відвідувачів: показові годівлі тварин





Про це



«Якщо літо не вельми тішить теплом, то ми це компенсуємо і порадуємо теплими новинами на тему «більше за ті ж гроші». Вам вже цікаво, про що ми? А про те, що наразі запроваджуємо на вихідні показові годівлі наших підопічних. З того що повідомляємо точно, – вони будуть відбуватися у суботу та неділю о 14.00. З того, що варто уточняти безпосередньо у той день на касі, – кого саме нині пригощатимемо.



Стосовно власне організації процесу, то усі охочі, які прийдуть на показові годівлі, зможуть долучитися до створення «страв» із продуктів, що входять до раціону тих чи інших наших підопічних. Звісно ж, під наглядом співробітників зоопарку, які ще й виконають роль офіціантів, подавши «замовлення» у вольєри.



Отож, як завжди, незабутні враження та чудові емоції гарантовано! Тому чекаємо вас з 10.00 до 19.00 у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Працюємо без вихідних. Вартість квитків – 80 грн дорослий і 50 дитячий. За 200 грн можна придбати "Сімейний". Це двоє дорослих і двоє дітей (2+2). До зустрічі!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку щовихідних о 14:00 відбуватимуться показові годівлі тварин.Про це повідомили на фейсбук-сторінці звіринця.«Якщо літо не вельми тішить теплом, то ми це компенсуємо і порадуємо теплими новинами на тему «більше за ті ж гроші». Вам вже цікаво, про що ми? А про те, що наразі запроваджуємо на вихідні показові годівлі наших підопічних. З того що повідомляємо точно, – вони будуть відбуватися у суботу та неділю о 14.00. З того, що варто уточняти безпосередньо у той день на касі, – кого саме нині пригощатимемо.Стосовно власне організації процесу, то усі охочі, які прийдуть на показові годівлі, зможуть долучитися до створення «страв» із продуктів, що входять до раціону тих чи інших наших підопічних. Звісно ж, під наглядом співробітників зоопарку, які ще й виконають роль офіціантів, подавши «замовлення» у вольєри.Отож, як завжди, незабутні враження та чудові емоції гарантовано! Тому чекаємо вас з 10.00 до 19.00 у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Працюємо без вихідних. Вартість квитків – 80 грн дорослий і 50 дитячий. За 200 грн можна придбати "Сімейний". Це двоє дорослих і двоє дітей (2+2). До зустрічі!» – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію