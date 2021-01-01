Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО

Роман Протасевич публічно визнав свою провину в закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він заявив в інтерв’ю білоруському державному каналу ОНТ, пише «



«Щойно мені надали документи та висунули звинувачення, я одразу визнав свою провину за 342 ст. Кримінального кодексу — організація масових несанкціонованих акцій. Я одразу в повному обсязі визнав свою провину за цією частиною. Заклики, які я опублікував, призвели до того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення, і Мінськ три дні жив у хаосі», – говорить Протасевич.



Також опозиціонер назвав прізвища людей, які були причетні до координації протестів у Білорусі, – Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гічан, Франек Вячорка, «який міг прийти в чат і написати конкретні тези, за якими ми мали працювати», Антон Мотолько, Данило Богданович.



«Раніше там також були присутні такі персонажі, як <Артем> Шрайбман, <Едуард> Пальчис, <Євген> Юшкевич, Анастасія Рогатко, яка також має стосунок до діяльності штабу Світлани Тихановської, Вікторія Пальчис, Дмитро Навоша, Євген Малаховський, який працював переважно з дворовими чатами та ініціативами», – розповів він.

За словами Протасевича, діяльність опозиції фінансують литовські платники податків і «приватні спонсори», також є підтримка діаспори.



«Джерел фінансування багато… Уряд <Польщі> напряму виділяв у кишені приватних білоруських організацій суми в районі 50 мільйонів злотих… І приходив особисто прем’єр-міністр», – додав опозиціонер.



Окрім цього, Протасевич назвав «мету санкцій проти Білорусі».

«Щоб економіка Білорусі обвалилася якнайшвидше. І якщо обвалиться економіка, люди вийдуть на вулиці... це будуть голодні бунти. І це, власне, і є однією з цілей економічних санкцій», — наголосив він і висловив переконання, що Тихановська це «прекрасно розуміє».



Говорячи про Лукашенка, Протасевич назвав його «людиною зі сталевими яйцями», а також заявив, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді просто спроба тиску», хоча є й рішення, які він вважає «помилковими».



У відповідь на запитання ведучого, чи поважає він Лукашенка, опозиціонер сказав: «Безумовно».



До того ж Протасевич розповів, що за штабами білоруської опозиції «стоять спецслужби».



«Заготовки якихось планів, стратегій загальних тощо – це ж явно робота спеціалістів, а які, вибачте, спеціалісти можуть бути в білоруській опозиції, це тільки спеціалісти з відмивання грошей», – додав він.



Також Протасевич в цьому інтерв’ю назвав помилкою свій візит на Донбас і висловив сподівання, що Лукашенко не видасть його бойовикам «ЛНР». У кінці інтерв’ю Протасевич розплакався.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затриманий колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTAпублічно визнав свою провину в закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі. Про це він заявив в інтерв’ю білоруському державному каналу ОНТ, пише « zaxid.net ».«Щойно мені надали документи та висунули звинувачення, я одразу визнав свою провину за 342 ст. Кримінального кодексу — організація масових несанкціонованих акцій. Я одразу в повному обсязі визнав свою провину за цією частиною. Заклики, які я опублікував, призвели до того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення, і Мінськ три дні жив у хаосі», – говорить Протасевич.Також опозиціонер назвав прізвища людей, які були причетні до координації протестів у Білорусі, –, «який міг прийти в чат і написати конкретні тези, за якими ми мали працювати»,«Раніше там також були присутні такі персонажі, як <Артем> Шрайбман, <Едуард> Пальчис, <Євген> Юшкевич, Анастасія Рогатко, яка також має стосунок до діяльності штабу Світлани Тихановської, Вікторія Пальчис, Дмитро Навоша, Євген Малаховський, який працював переважно з дворовими чатами та ініціативами», – розповів він.За словами Протасевича, діяльність опозиції фінансують литовські платники податків і «приватні спонсори», також є підтримка діаспори.«Джерел фінансування багато… Уряд <Польщі> напряму виділяв у кишені приватних білоруських організацій суми в районі 50 мільйонів злотих… І приходив особисто прем’єр-міністр», – додав опозиціонер.Окрім цього, Протасевич назвав «мету санкцій проти Білорусі».«Щоб економіка Білорусі обвалилася якнайшвидше. І якщо обвалиться економіка, люди вийдуть на вулиці... це будуть голодні бунти. І це, власне, і є однією з цілей економічних санкцій», — наголосив він і висловив переконання, щоце «прекрасно розуміє».Говорячи про Лукашенка, Протасевич назвав його «людиною зі сталевими яйцями», а також заявив, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді просто спроба тиску», хоча є й рішення, які він вважає «помилковими».У відповідь на запитання ведучого, чи поважає він Лукашенка, опозиціонер сказав: «Безумовно».До того ж Протасевич розповів, що за штабами білоруської опозиції «стоять спецслужби».«Заготовки якихось планів, стратегій загальних тощо – це ж явно робота спеціалістів, а які, вибачте, спеціалісти можуть бути в білоруській опозиції, це тільки спеціалісти з відмивання грошей», – додав він.Також Протасевич в цьому інтерв’ю назвав помилкою свій візит на Донбас і висловив сподівання, що Лукашенко не видасть його бойовикам «ЛНР». У кінці інтерв’ю Протасевич розплакався.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію