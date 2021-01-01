вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО

Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО
Затриманий колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич публічно визнав свою провину в закликах до протестів у Білорусі та запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він заявив в інтерв’ю білоруському державному каналу ОНТ, пише «zaxid.net».

«Щойно мені надали документи та висунули звинувачення, я одразу визнав свою провину за 342 ст. Кримінального кодексу — організація масових несанкціонованих акцій. Я одразу в повному обсязі визнав свою провину за цією частиною. Заклики, які я опублікував, призвели до того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення, і Мінськ три дні жив у хаосі», – говорить Протасевич.

Також опозиціонер назвав прізвища людей, які були причетні до координації протестів у Білорусі, – Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гічан, Франек Вячорка, «який міг прийти в чат і написати конкретні тези, за якими ми мали працювати», Антон Мотолько, Данило Богданович.

«Раніше там також були присутні такі персонажі, як <Артем> Шрайбман, <Едуард> Пальчис, <Євген> Юшкевич, Анастасія Рогатко, яка також має стосунок до діяльності штабу Світлани Тихановської, Вікторія Пальчис, Дмитро Навоша, Євген Малаховський, який працював переважно з дворовими чатами та ініціативами», – розповів він.
За словами Протасевича, діяльність опозиції фінансують литовські платники податків і «приватні спонсори», також є підтримка діаспори.

«Джерел фінансування багато… Уряд <Польщі> напряму виділяв у кишені приватних білоруських організацій суми в районі 50 мільйонів злотих… І приходив особисто прем’єр-міністр», – додав опозиціонер.

Окрім цього, Протасевич назвав «мету санкцій проти Білорусі».
«Щоб економіка Білорусі обвалилася якнайшвидше. І якщо обвалиться економіка, люди вийдуть на вулиці... це будуть голодні бунти. І це, власне, і є однією з цілей економічних санкцій», — наголосив він і висловив переконання, що Тихановська це «прекрасно розуміє».

Говорячи про Лукашенка, Протасевич назвав його «людиною зі сталевими яйцями», а також заявив, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді просто спроба тиску», хоча є й рішення, які він вважає «помилковими».

У відповідь на запитання ведучого, чи поважає він Лукашенка, опозиціонер сказав: «Безумовно».

До того ж Протасевич розповів, що за штабами білоруської опозиції «стоять спецслужби».

«Заготовки якихось планів, стратегій загальних тощо – це ж явно робота спеціалістів, а які, вибачте, спеціалісти можуть бути в білоруській опозиції, це тільки спеціалісти з відмивання грошей», – додав він.

Також Протасевич в цьому інтерв’ю назвав помилкою свій візит на Донбас і висловив сподівання, що Лукашенко не видасть його бойовикам «ЛНР». У кінці інтерв’ю Протасевич розплакався.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протасевич, інтерв’ю
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:34
Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію
Сьогодні, 01:21
Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками
Сьогодні, 00:24
Луцький зоопарк влаштовує нові розваги для відвідувачів: показові годівлі тварин
Сьогодні, 00:19
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича.ВІДЕО Білоруські ЗМІ показали затриманого у Мінську журналіста Протасевича.ВІДЕО
25 травень, 07:14
«Будь-яке протистояння дає лише мінуси, а спільна робота – результат», – голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» «Будь-яке протистояння дає лише мінуси, а спільна робота – результат», – голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ»
14 квітень, 09:00
Стюардеса з Волині розповіла про робочі будні та найдивніший виклик на борту літака Стюардеса з Волині розповіла про робочі будні та найдивніший виклик на борту літака
09 березень, 14:00
14-річна лижна чемпіонка з Волині розповіла про свій стиль життя, досягнення та мрії. ФОТО 14-річна лижна чемпіонка з Волині розповіла про свій стиль життя, досягнення та мрії. ФОТО
26 лютий, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:34
 0
Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію
Сьогодні, 01:21
 0
Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками
Сьогодні, 00:24
 0
Луцький зоопарк влаштовує нові розваги для відвідувачів: показові годівлі тварин
Сьогодні, 00:19
 0
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8