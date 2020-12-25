вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Євросоюз змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей

Євросоюз змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей
З 3 червня 2021 року у країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила ввезення та вивезення готівки, цінних паперів та речей вартість яких переважає 10 тисяч євро. Тепер мандрівники повинні заповнювати відповідну декларацію. Про це пише "24 Канал".

Нові правила ЄС
Процедуру змінили у рамках боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансового тероризму. Також митні органи відтепер матимуть право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби й затримувати незадекларовані готівкові гроші.

Що підпадає під нові правила ЄС
- Банкноти та монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),
- Інструменти на пред'явника, такі як чеки, дорожні чеки, векселі та грошові перекази,
- Золоті монети з вмістом золота не менше 90%,
- Золоті злитки, самородки або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.

Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром. У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.

Зверніть увагу! Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.

Які штрафи будуть діяти
У своєму повідомленні ЄС не зазначили, які конкретно чекають штрафи можливих порушників, однак зауважили, що кожна країна-член може застосовувати свої власні санкції. У деяких країнах ЄС також є національні положення, що регулюють перевезення готівки між державами-членами ЄС або навіть всередині однієї країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Євросоюз, правила декларації готівки, 10 тисяч євро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Євросоюз змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей
Сьогодні, 05:33
У Луцьку запрацював навчально-практичний центр для рятувальників.ВІДЕО
Сьогодні, 04:10
Названо бестселера ринку вживаних автомобілів за підсумками травня в Україні
Сьогодні, 03:35
Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:34
Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію
Сьогодні, 01:21
Схожі новини
Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ Євросоюз може зняти санкції з Януковича, Арбузова і Табачника, – ЗМІ
10 лютий, 23:34
Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова
25 грудень, 2020, 07:35
У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу
07 грудень, 2020, 10:08
Відкриття кордонів: чи зможуть українці їздити в Європу з 1 липня Відкриття кордонів: чи зможуть українці їздити в Європу з 1 липня
30 червень, 2020, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Євросоюз змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей
Сьогодні, 05:33
 0
У Луцьку запрацював навчально-практичний центр для рятувальників.ВІДЕО
Сьогодні, 04:10
 0
Названо бестселера ринку вживаних автомобілів за підсумками травня в Україні
Сьогодні, 03:35
 0
Протасевич в «інтерв’ю» державному каналу «зізнався» у приписуваних йому злочинах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:34
 0
Перша перемога перед Євро-2020: збірна України у Дніпрі обіграла Північну Ірландію
Сьогодні, 01:21
 0
Медіа
відео
1/8