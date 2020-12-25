Євросоюз змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей





Нові правила ЄС

Процедуру змінили у рамках боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансового тероризму. Також митні органи відтепер матимуть право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби й затримувати незадекларовані готівкові гроші.



Що підпадає під нові правила ЄС

- Банкноти та монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),

- Інструменти на пред'явника, такі як чеки, дорожні чеки, векселі та грошові перекази,

- Золоті монети з вмістом золота не менше 90%,

- Золоті злитки, самородки або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.



Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром. У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.



Зверніть увагу! Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.



Які штрафи будуть діяти

У своєму повідомленні ЄС не зазначили, які конкретно чекають штрафи можливих порушників, однак зауважили, що кожна країна-член може застосовувати свої власні санкції. У деяких країнах ЄС також є національні положення, що регулюють перевезення готівки між державами-членами ЄС або навіть всередині однієї країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 3 червня 2021 року у країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила ввезення та вивезення готівки, цінних паперів та речей вартість яких переважає 10 тисяч євро. Тепер мандрівники повинні заповнювати відповідну декларацію. Про це пише " 24 Канал ".Процедуру змінили у рамках боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансового тероризму. Також митні органи відтепер матимуть право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби й затримувати незадекларовані готівкові гроші.(включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),- Інструменти на пред'явника, такі якз вмістом золота не менше 90%,або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром. У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.У своєму повідомленні ЄС не зазначили, які конкретно чекають штрафи можливих порушників, однак зауважили, що кожна країна-член може застосовувати свої власні санкції. У деяких країнах ЄС також є національні положення, що регулюють перевезення готівки між державами-членами ЄС або навіть всередині однієї країни.

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