У Луцьку запрацював навчально-практичний центр для рятувальників.ВІДЕО



Про це розповів Володимир Грушовінчук.



Реалізовувати проєкт зі створення тренінгового комплексу європейського зразка почали 2019-го року по програмі транскордонного співробітництва за співфінансування Євросоюзу. Загальна його вартість майже 1,5 млн євро. Половина з них – бюджет української сторони.



Оновлений тренінговий центр містить смугу перешкод, що починається тренажерним залом та спеціальним комп’ютерним пультом, що разом імітують умови реальної пожежі. На смузі перешкод можна створювати задимлення, відтворювати звуки, зокрема, крики людей про допомогу. В лабіринті є люки, труби, вікна. Рух рятувальника під час тренування відстежується інфрачервоними камерами та завдяки датчикам. Площа комплексу близько 250 м кв.



Тут рятувальники займаються в повному спорядженні вагою до 25 кг. Перед початком тренувань пожежники проходять медогляд і перевіряють справність спорядження.



Тренування проводить інструктор, який в залежності від віку рятувальника і його ваги, стежить за часом виконання завдань. "Якщо рятувальнику до 30 років він зобов’язаний протягом 6 хвилин зі швидкістю 9 км на годину пробігти в апараті захисту органів дихання", — розповідає пожежник Юрій Біланюк.



Усього в тренажерній залі 6 спеціальних тренажерів, які імітують фізичні навантаження рятувальників під час гасіння пожеж. Наступний – двоярусний лабіринт. Верхній моделює порятунок людей у приміщеннях, де можна перебувати в повних зріст. У нижньому рятувальники вчаться швидко пересуватися в підвалах і кабельних тунелях.



В оновленому навчально-практичному центрі тренуватимуться майже 700 волинських рятувальників.





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