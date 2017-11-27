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У Луцьку на змаганнях з гімнастики збирали кошти для онкохворих дітей.ВІДЕО

У Луцьку на змаганнях з гімнастики збирали кошти для онкохворих дітей.ВІДЕО
У Луцьку на базі спортивного комплексу дитячо-юнацької спортивної школи № 3 стартували змагання з художньої гімнастики "Чудовий світ дитинства".

Під час благодійного турніру "Чудовий світ дитинства" зібрали 20 тисяч гривень допомоги, які передадуть благодійному фонду. Його керівниця Марія Адамчук розповіла Суспільному, що кошти передадуть на лікування онкохворих дітей.

Як повідомила тренерка спортшколи, ведуча заходу Наталя Данилюк, на турнір приїхали спортсменки з Полтавської та Вінницької областей, із Чернівців, Рівного, Львова, Володимира-Волинського та Луцька. Зі слів тренерки, такий масовий захід проводять вперше з часу карантину.

На турнірі спортсменка зайняла перше місце у своїй віковій категорії зайняла 11-річна гімнастка з Рівного Ксенія Соломон. Дівчина займається гімнастикою вісім років.

Зі слів спорсменки, в одних дівчат гімнастричні трюки виходять добре одразу, а іншим потрібно багато тренуватися, щоб все вміти.

У рамках заходу також відзначили спортсменок, які на попередніх змаганнях здобули або підтвердили звання кандидата у майстри спорту України. Одна з таких гімнасток – 14-річна Анна Щурук. Дівчина за свою спортивну кар’єру заробила 33 кубки. Медалей, говорить, навіть не рахувала.

Участь у змаганнях взяли 370 дівчат із різних областей України. Парад закриття змагань відбудеться у суботу, 5 червня.


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Теги: гімнастика, змагання, збір коштів дітям, хворим на рак
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