В Україні подорожчає пиво та інший алкоголь



Про це пише



Він передбачає підвищення низки податків: переглянути ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати, повідомляє сайт уряду.



Пропонується збільшити акциз на пиво із 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту, проіндексувати акцизний податок на алкогольні напої, а також на 14,5% підвищити ставку ренти за користування надрами і проіндексувати екологічний податок, збільшивши вдвічі ставки за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти із поступовим збільшенням в 10 разів до 2029 року.

Документ передбачає збільшення податку на доходи фізосіб від продажу третього та наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.



Уряд пропонує у разі несплати податкового боргу понад 1 млн протягом 30 днів після отримання податкової вимоги дозволити Державній податковій службі звертатися до суду із забороною виїзду керівнику за кордон до моменту сплати податків.



Законопроєктом встановлюється обмеження для бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, якщо придбані чи імпортовані товари у подальшому постачатимуться на митній території України.



Такі нововведення передусім спрямовані на покращення адміністрування та протидію так званим скруткам.



Ухвалення та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів в розмірі близько 50 млрд грн з розрахунку на рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".Про це пише gazeta.ua. Він передбачає підвищення низки податків: переглянути ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати, повідомляє сайт уряду.Пропонується збільшити акциз на пиво із 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту, проіндексувати акцизний податок на алкогольні напої, а також на 14,5% підвищити ставку ренти за користування надрами і проіндексувати екологічний податок, збільшивши вдвічі ставки за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти із поступовим збільшенням в 10 разів до 2029 року.Документ передбачає збільшення податку на доходи фізосіб від продажу третього та наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%.Уряд пропонує у разі несплати податкового боргу понад 1 млн протягом 30 днів після отримання податкової вимоги дозволити Державній податковій службі звертатися до суду із забороною виїзду керівнику за кордон до моменту сплати податків.Законопроєктом встановлюється обмеження для бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, якщо придбані чи імпортовані товари у подальшому постачатимуться на митній території України.Такі нововведення передусім спрямовані на покращення адміністрування та протидію так званим скруткам.Ухвалення та реалізація положень законопроєкту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів в розмірі близько 50 млрд грн з розрахунку на рік.

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