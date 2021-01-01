5 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним, нерегульованим рибним промислом
Також вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім Днем ангела.Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.
Чим запам'ятався цей день з огляду подій на Волині у різні роки:
5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.
Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обрала Бориса Клімчука.
У цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.
5 червня 2003 року, напередодні Дня журналіста, відбулося закладення каменя під будівництво оздоровчого закладу для журналістів за участі голови облдержадміністрації Анатолія Француза.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
• Не можна займатись важкою фізичною працею, ходити у спортзал та прибирати вдома
• Не можна плавати у водоймах та надто довго перебувати біля води
• Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватись на негативі.
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Також вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім Днем ангела.Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.
Чим запам'ятався цей день з огляду подій на Волині у різні роки:
5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.
Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обрала Бориса Клімчука.
У цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.
5 червня 2003 року, напередодні Дня журналіста, відбулося закладення каменя під будівництво оздоровчого закладу для журналістів за участі голови облдержадміністрації Анатолія Француза.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
• Не можна займатись важкою фізичною працею, ходити у спортзал та прибирати вдома
• Не можна плавати у водоймах та надто довго перебувати біля води
• Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватись на негативі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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