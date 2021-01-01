5 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним, нерегульованим рибним промисломТакож вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім Днем ангела.Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обралаУ цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник5 червня 2003 року, напередодні Дня журналіста, відбулося закладення каменя під будівництво оздоровчого закладу для журналістів за участі голови облдержадміністрації• Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.• Не можна займатись важкою фізичною працею, ходити у спортзал та прибирати вдома• Не можна плавати у водоймах та надто довго перебувати біля води• Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватись на негативі.