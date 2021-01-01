Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу

За 3 червня 2021 року в Україні зафіксували 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 82 у дітей та 20 у медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 4 червня.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад півтора місяця.Також за минулу добу:госпіталізували – 963 особи;летальних випадків – 95;одужало – 8 291 особу;За добу протестували:методом ПЛР – 28 696 осіб,методом ІФА – 11 858 осіб,експрес-тестами – 20 767 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 211 683 осіб;одужало – 2 080 382 особи;летальних випадків – 51 054;провели ПЛР-тестувань – 10 290 345.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 566 випадків;Вінницька область – 22 випадки;Волинська область – 75 випадків;Дніпропетровська область – 156 випадків;Донецька область – 79 випадків;Житомирська область – 49 випадків;Закарпатська область – 8 випадків;Запорізька область – 230 випадків;Івано-Франківська область – 26 випадків;Київська область – 145 випадків;Кіровоградська область – 15 випадків;Луганська область – 24 випадки;Львівська область – 81 випадок;Миколаївська область – 79 випадків;Одеська область – 79 випадків;Полтавська область – 41 випадок;Рівненська область – 105 випадків;Сумська область – 70 випадків;Тернопільська область – 33 випадки;Харківська область – 60 випадків;Херсонська область – 64 випадки;Хмельницька область – 51 випадок;Черкаська область – 61 випадок;Чернівецька область – 54 випадки;Чернігівська область – 93 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.