Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:46
За 3 червня 2021 року в Україні зафіксували 2266 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 82 у дітей та 20 у медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 4 червня.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад півтора місяця.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 963 особи;
летальних випадків – 95;
одужало – 8 291 особу;
За добу протестували:
методом ПЛР – 28 696 осіб,
методом ІФА – 11 858 осіб,
експрес-тестами – 20 767 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 211 683 осіб;
одужало – 2 080 382 особи;
летальних випадків – 51 054;
провели ПЛР-тестувань – 10 290 345.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 566 випадків;
Вінницька область – 22 випадки;
Волинська область – 75 випадків;
Дніпропетровська область – 156 випадків;
Донецька область – 79 випадків;
Житомирська область – 49 випадків;
Закарпатська область – 8 випадків;
Запорізька область – 230 випадків;
Івано-Франківська область – 26 випадків;
Київська область – 145 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 81 випадок;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 79 випадків;
Полтавська область – 41 випадок;
Рівненська область – 105 випадків;
Сумська область – 70 випадків;
Тернопільська область – 33 випадки;
Харківська область – 60 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 51 випадок;
Черкаська область – 61 випадок;
Чернівецька область – 54 випадки;
Чернігівська область – 93 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 4 червня.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад півтора місяця.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 963 особи;
летальних випадків – 95;
одужало – 8 291 особу;
За добу протестували:
методом ПЛР – 28 696 осіб,
методом ІФА – 11 858 осіб,
експрес-тестами – 20 767 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 211 683 осіб;
одужало – 2 080 382 особи;
летальних випадків – 51 054;
провели ПЛР-тестувань – 10 290 345.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 566 випадків;
Вінницька область – 22 випадки;
Волинська область – 75 випадків;
Дніпропетровська область – 156 випадків;
Донецька область – 79 випадків;
Житомирська область – 49 випадків;
Закарпатська область – 8 випадків;
Запорізька область – 230 випадків;
Івано-Франківська область – 26 випадків;
Київська область – 145 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 81 випадок;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 79 випадків;
Полтавська область – 41 випадок;
Рівненська область – 105 випадків;
Сумська область – 70 випадків;
Тернопільська область – 33 випадки;
Харківська область – 60 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 51 випадок;
Черкаська область – 61 випадок;
Чернівецька область – 54 випадки;
Чернігівська область – 93 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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