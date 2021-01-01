Курс валют у Луцьку на 4 червня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку станом на 4 червня 2021 року такий: купівля – 27.183, а продаж – 27.423.
Євро при купівлі становить – 32.984, продажу – 33.424.
Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.044, продаж – 7.536.
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Євро при купівлі становить – 32.984, продажу – 33.424.
Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.044, продаж – 7.536.
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