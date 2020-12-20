У луцькому медзакладі лікують нове захворювання, що впливає на сексуальне здоров'я жінки
Сьогодні, 13:25
Нещодавно Луцька міська клінічна лікарня отримала новий апарат - CO2 лазер, який дозволяє ефективно і безболісно лікувати жінок з генітоунітарним менопаузальним синдромом.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
- Такий термін міжнародні спільноти з вивчення сексуального здоров‘я жінки і менопаузи запровадили лише у 2013 році, - розповідає завідувачка відділення, кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії Наталія Голюк, - це захворювання зовнішніх статевих органів жінки, яке виникає під час клімаксу через гормональний дисбаланс в організмі: виникає дефіцит естрогена. Від недостатності цього гормону страждає інтимна сфера життя жінки.
Виникають запальні процеси органів малого тазу внаслідок зниження молочнокислих бактерій, зменшується товщина природного колагену, форма і структура піхви. З‘являється сухість, печія, зуд слизових статевих органів та часті запальні періодичні прояви нетримання сечі легкого ступеню.
- У таких випадках ми радимо препарати гіалуронової кислоти, як системну так і місцеву замісну гормональну терапію, а також використання CO2 лазера, який дає надзвичайно ефективні результати лікування генітоунітарного синдрому, - стверджує Наталія Голюк, - лазерне випромінювання стимулює неоколагенез та утворення нового колагену, відновлюючи еластичність піхви.
Це - безпечний метод, кажуть лікарі. Статеві органи при використанні не травмуються. Безболісний: немає неприємних відчуттів, болю і крові. Швидкий і комплексний: допомагає вирішити інші естетичні та фізичні проблеми. Одночасно з лікуванням основного захворювання відбувається лазерне інтимне омолодження.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
- Такий термін міжнародні спільноти з вивчення сексуального здоров‘я жінки і менопаузи запровадили лише у 2013 році, - розповідає завідувачка відділення, кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії Наталія Голюк, - це захворювання зовнішніх статевих органів жінки, яке виникає під час клімаксу через гормональний дисбаланс в організмі: виникає дефіцит естрогена. Від недостатності цього гормону страждає інтимна сфера життя жінки.
Виникають запальні процеси органів малого тазу внаслідок зниження молочнокислих бактерій, зменшується товщина природного колагену, форма і структура піхви. З‘являється сухість, печія, зуд слизових статевих органів та часті запальні періодичні прояви нетримання сечі легкого ступеню.
- У таких випадках ми радимо препарати гіалуронової кислоти, як системну так і місцеву замісну гормональну терапію, а також використання CO2 лазера, який дає надзвичайно ефективні результати лікування генітоунітарного синдрому, - стверджує Наталія Голюк, - лазерне випромінювання стимулює неоколагенез та утворення нового колагену, відновлюючи еластичність піхви.
Це - безпечний метод, кажуть лікарі. Статеві органи при використанні не травмуються. Безболісний: немає неприємних відчуттів, болю і крові. Швидкий і комплексний: допомагає вирішити інші естетичні та фізичні проблеми. Одночасно з лікуванням основного захворювання відбувається лазерне інтимне омолодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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