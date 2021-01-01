Дачники вп'яте просять ОДА виділити додаткові маршрути до садівничих товариств поблизу Луцька
Сьогодні, 09:25
Представники садівничих товариств "Гаразджа", "Світоч" та "Воротнів" прийшли до облдержадміністрації з проханням організувати додатковий маршрут, якій перевозив би садівників з Луцька до дачних масивів.
Про це розповіла Суспільному голова садівничого товариства Ольга Рогак.
Представники садівничих товариств вп’яте звернулись до управління транспорту облдержадміністрації.
Нині маршрутом Луцьк-Воротнів їздить один автобус, за день він встигає зробити вісім оборотних рейсів, на транзитних зупинках пасажирів не бере через карантинні обмеження, – каже Ольга Рогак.
Один автобус перевозить дачників з чотирьох масивів та жителів села Гаразджа.
Ярослава Мельник на дачу їздить чотири рази на тиждень.
Під час візиту в облдержадміністрацію дачникам вдалося поспілкуватися з в.о. начальниці обласного управління транспорту Наталією Пивовар.
В управлінні транспорту людям порадили укладати договори напряму з перевізником. Перемовини між садівничим товариством та фізичною особою підприємцем-перевізником щодо додаткових маршрутів до Гаразджі та Воротнева уже розпочалися.
Нагадаємо, у квітні дачники скаржились на те, що за маршрутом Луцьк-Воротнів курсує один автобус. Зі слів виконувачки обов’язків начальника управління транспорту облдержадміністрації Наталії Пивовар, перевізники не зголошувалися брати участь у тендері, бо маршрут вигідний лише у весняно-літній період.
Фото - ілюстративне
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Про це розповіла Суспільному голова садівничого товариства Ольга Рогак.
Представники садівничих товариств вп’яте звернулись до управління транспорту облдержадміністрації.
Нині маршрутом Луцьк-Воротнів їздить один автобус, за день він встигає зробити вісім оборотних рейсів, на транзитних зупинках пасажирів не бере через карантинні обмеження, – каже Ольга Рогак.
Один автобус перевозить дачників з чотирьох масивів та жителів села Гаразджа.
Ярослава Мельник на дачу їздить чотири рази на тиждень.
Під час візиту в облдержадміністрацію дачникам вдалося поспілкуватися з в.о. начальниці обласного управління транспорту Наталією Пивовар.
В управлінні транспорту людям порадили укладати договори напряму з перевізником. Перемовини між садівничим товариством та фізичною особою підприємцем-перевізником щодо додаткових маршрутів до Гаразджі та Воротнева уже розпочалися.
Нагадаємо, у квітні дачники скаржились на те, що за маршрутом Луцьк-Воротнів курсує один автобус. Зі слів виконувачки обов’язків начальника управління транспорту облдержадміністрації Наталії Пивовар, перевізники не зголошувалися брати участь у тендері, бо маршрут вигідний лише у весняно-літній період.
Фото - ілюстративне
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