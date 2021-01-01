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Дачники вп'яте просять ОДА виділити додаткові маршрути до садівничих товариств поблизу Луцька

Дачники вп'яте просять ОДА виділити додаткові маршрути до садівничих товариств поблизу Луцька
Представники садівничих товариств "Гаразджа", "Світоч" та "Воротнів" прийшли до облдержадміністрації з проханням організувати додатковий маршрут, якій перевозив би садівників з Луцька до дачних масивів.

Про це розповіла Суспільному голова садівничого товариства Ольга Рогак.

Представники садівничих товариств вп’яте звернулись до управління транспорту облдержадміністрації.

Нині маршрутом Луцьк-Воротнів їздить один автобус, за день він встигає зробити вісім оборотних рейсів, на транзитних зупинках пасажирів не бере через карантинні обмеження, – каже Ольга Рогак.
Один автобус перевозить дачників з чотирьох масивів та жителів села Гаразджа.

Ярослава Мельник на дачу їздить чотири рази на тиждень.

Під час візиту в облдержадміністрацію дачникам вдалося поспілкуватися з в.о. начальниці обласного управління транспорту Наталією Пивовар.

В управлінні транспорту людям порадили укладати договори напряму з перевізником. Перемовини між садівничим товариством та фізичною особою підприємцем-перевізником щодо додаткових маршрутів до Гаразджі та Воротнева уже розпочалися.

Нагадаємо, у квітні дачники скаржились на те, що за маршрутом Луцьк-Воротнів курсує один автобус. Зі слів виконувачки обов’язків начальника управління транспорту облдержадміністрації Наталії Пивовар, перевізники не зголошувалися брати участь у тендері, бо маршрут вигідний лише у весняно-літній період.



Фото - ілюстративне


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Теги: дачні масиви, Волинь, ОДА, прохання
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