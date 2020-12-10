вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Хочу феррарі і таунхаус»: для дітей працівників «Інвестора» провели екскурсію на будівництві*

«Хочу феррарі і таунхаус»: для дітей працівників «Інвестора» провели екскурсію на будівництві*
У День захисту дітей Будівельна компанія «Інвестор» організувала екскурсію і запросила дітей своїх працівників на будівництво.

«Для кожної дитини мама і тато - супергерої і ми показали, яку важливу роботу вони виконують щодня - будують будинки, які зможуть показати ще своїм дітям та внукам. І коли ми почули мрію сина нашого колеги - про червоне Ferrari і Таунхаус «Затишний», то зрозуміли, що робимо все правильно!» - прокоментувала ідею керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.

Як відбувався захід - дивіться у відео.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, екскурсія, будівництво, День захисту дітей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ви можете хоч день прожити без реклами малого Ваймана?
Відповісти
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин подзвонив у поліцію, бо з його помешкання нібито зникли пульт і смартфон
Сьогодні, 09:50
У Рівному у квартирі знайшли повішеною матір двох дітей
Сьогодні, 09:34
«Хочу феррарі і таунхаус»: для дітей працівників «Інвестора» провели екскурсію на будівництві*
Сьогодні, 09:33
Дачники вп'яте просять ОДА виділити додаткові маршрути до садівничих товариств поблизу Луцька
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 4 червня
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
Що нового на зимовому будмайданчику ЖК «Струмочок» та «Амстердам». ФОТОЗВІТ* Що нового на зимовому будмайданчику ЖК «Струмочок» та «Амстердам». ФОТОЗВІТ*
24 січень, 11:41
12 будинків «Інвестора»: як будують майбутнє на Волині. ІНФОГРАФІКА* 12 будинків «Інвестора»: як будують майбутнє на Волині. ІНФОГРАФІКА*
10 грудень, 2020, 08:32
Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ* Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ*
01 грудень, 2020, 17:39
28 годин нон-стоп: у «Супернові» залили новий фундамент. ФОТО* 28 годин нон-стоп: у «Супернові» залили новий фундамент. ФОТО*
10 вересень, 2020, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф
Сьогодні, 10:34
 0
На Волині затримали наркоторговця
Сьогодні, 10:27
 0
У Ковелі не розминулися легковик та мотоцикл. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
 0
Волинянин подзвонив у поліцію, бо з його помешкання нібито зникли пульт і смартфон
Сьогодні, 09:50
 0
У Рівному у квартирі знайшли повішеною матір двох дітей
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8