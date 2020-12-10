«Хочу феррарі і таунхаус»: для дітей працівників «Інвестора» провели екскурсію на будівництві*

У День захисту дітей Будівельна компанія «Інвестор» організувала екскурсію і запросила дітей своїх працівників на будівництво.«Для кожної дитини мама і тато - супергерої і ми показали, яку важливу роботу вони виконують щодня - будують будинки, які зможуть показати ще своїм дітям та внукам. І коли ми почули мрію сина нашого колеги - про червоне Ferrari і Таунхаус «Затишний», то зрозуміли, що робимо все правильно!» - прокоментувала ідею керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор»Як відбувався захід - дивіться у відео.