«Хочу феррарі і таунхаус»: для дітей працівників «Інвестора» провели екскурсію на будівництві*
Сьогодні, 09:33
У День захисту дітей Будівельна компанія «Інвестор» організувала екскурсію і запросила дітей своїх працівників на будівництво.
«Для кожної дитини мама і тато - супергерої і ми показали, яку важливу роботу вони виконують щодня - будують будинки, які зможуть показати ще своїм дітям та внукам. І коли ми почули мрію сина нашого колеги - про червоне Ferrari і Таунхаус «Затишний», то зрозуміли, що робимо все правильно!» - прокоментувала ідею керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Як відбувався захід - дивіться у відео.
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«Для кожної дитини мама і тато - супергерої і ми показали, яку важливу роботу вони виконують щодня - будують будинки, які зможуть показати ще своїм дітям та внукам. І коли ми почули мрію сина нашого колеги - про червоне Ferrari і Таунхаус «Затишний», то зрозуміли, що робимо все правильно!» - прокоментувала ідею керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Як відбувався захід - дивіться у відео.
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Коментарі 1
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