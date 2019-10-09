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У Рівному у квартирі знайшли повішеною матір двох дітей

У Рівному у квартирі знайшли повішеною матір двох дітей
В Рівному донька виявила у власній квартирі повішену матір.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Інформують, вчора, 3 червня, о 17:59 на лінію 103 надійшов виклик від жительки Рівного. Вона розповіла, що виявила у квартирі повішену маму.

За вказаною адресою прибула бригада Рівненської підстанції екстреної медичної допомоги. Медики оглянули жінку (орієнтовно 45 років). Ознак життя не вияили. Бригада "швидкої" констатувала смерть.

У жінки залишилось двоє дітей та чоловік.

Про подію повідомили поліцейським.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рівне, самогубство, повішання
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