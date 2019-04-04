Волинянин подзвонив у поліцію, бо з його помешкання нібито зникли пульт і смартфон
Сьогодні, 09:50
Волинянин подзвонив у поліцію, аби повідомити про зникнення пульта і телефона, хоч вони й були в його помешканні.
Про це інформує поліція Волинської області.
3 червня близько опівночі надійшло повідомлення від чоловіка, який виявив, що з його помешкання зник пульт від телевізора та смартфон. До того ж, чоловік назвав особу, яку запідозрив у крадіжці.
Патрульні прибули на місце події і виявили в заявника вказані речі. Пульт від телевізора — на тумбочці, телефон — у кишені.
Патрульні скали на чоловіка адміністративний матеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Раніше санкція передбачала штраф від 51 до 119 гривень. Тепер, за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань, грозить штраф від 850 гривень до 3400 гривень.
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Про це інформує поліція Волинської області.
3 червня близько опівночі надійшло повідомлення від чоловіка, який виявив, що з його помешкання зник пульт від телевізора та смартфон. До того ж, чоловік назвав особу, яку запідозрив у крадіжці.
Патрульні прибули на місце події і виявили в заявника вказані речі. Пульт від телевізора — на тумбочці, телефон — у кишені.
Патрульні скали на чоловіка адміністративний матеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Раніше санкція передбачала штраф від 51 до 119 гривень. Тепер, за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу (частини), поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань, грозить штраф від 850 гривень до 3400 гривень.
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