У Ковелі не розминулися легковик та мотоцикл. ВІДЕО





Аварія сталася вчора, 3 червня, близько 19-ї години, повідомляє



Зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла трапилося поблизу повороту на провулок Тараса Шевченка.



На місці ДТП була машина екстреної медичної допомоги та три екіпажі поліції.



Інформації щодо потерпілих наразі немає. Деталі аварії з’ясовуються.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Незалежності трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю лекговика та мотоцикла.Аварія сталася вчора, 3 червня, близько 19-ї години, повідомляє "Ковель media". Зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла трапилося поблизу повороту на провулок Тараса Шевченка.На місці ДТП була машина екстреної медичної допомоги та три екіпажі поліції.Інформації щодо потерпілих наразі немає. Деталі аварії з’ясовуються.

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