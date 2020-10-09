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У Ковелі не розминулися легковик та мотоцикл. ВІДЕО

У Ковелі не розминулися легковик та мотоцикл. ВІДЕО
У Ковелі на вулиці Незалежності трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю лекговика та мотоцикла.

Аварія сталася вчора, 3 червня, близько 19-ї години, повідомляє "Ковель media".

Зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла трапилося поблизу повороту на провулок Тараса Шевченка.

На місці ДТП була машина екстреної медичної допомоги та три екіпажі поліції.

Інформації щодо потерпілих наразі немає. Деталі аварії з’ясовуються.




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Теги: аварія, Ковель, мотоцикл
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