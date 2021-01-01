Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати





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Так, якщо платіж затримати на тридцять днів, нарахують штраф у розмірі 10 % від суми у квитанції. Якщо ж затримка податкового платежу перевищить тридцять днів, штраф зросте вдвічі.



Варто зауважити, що податок на нерухомість мають сплатити власники квартир із площею понад 60 квадратних метрів, а приватних будинків – площею понад 120 квадратних метрів. Платити потрібно тільки за понаднормову площу помешкання. Розмір податку залежить від регіону.



Як повідомляли раніше, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який зобов'яже інтернет-гігантів, як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету. Згідно із законопроєктом, міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевій рекламі, будуть платити податки в Україні, зокрема податок на додану вартість (ПДВ).

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