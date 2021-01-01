вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати

Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати
Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: оплату треба буде здійснити протягом двох місяців.

Про це пише ТСН.

Так, якщо платіж затримати на тридцять днів, нарахують штраф у розмірі 10 % від суми у квитанції. Якщо ж затримка податкового платежу перевищить тридцять днів, штраф зросте вдвічі.

Варто зауважити, що податок на нерухомість мають сплатити власники квартир із площею понад 60 квадратних метрів, а приватних будинків – площею понад 120 квадратних метрів. Платити потрібно тільки за понаднормову площу помешкання. Розмір податку залежить від регіону.

Як повідомляли раніше, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який зобов'яже інтернет-гігантів, як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету. Згідно із законопроєктом, міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевій рекламі, будуть платити податки в Україні, зокрема податок на додану вартість (ПДВ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, податок на нерухомість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»
Сьогодні, 21:27
Екіпаж зі спортсменом з Волині виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 20:35
Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати
Сьогодні, 20:14
Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
У Луцькраді прокоментували підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах У Луцькраді прокоментували підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах
03 червень, 12:35
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
01 червень, 14:23
Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ
01 червень, 10:47
В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч
26 травень, 20:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, за яку суму українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 на польському кордоні, зокрема і на «Ягодині»
Сьогодні, 21:27
 0
Екіпаж зі спортсменом з Волині виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 20:35
 0
Українці отримають квитанції з податком на нерухомість: що варто знати
Сьогодні, 20:14
 0
Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
 0
У Болгарії розгорівся скандал із пересадкою органів: українці продавали свої нирки багатіям
Сьогодні, 19:50
 0
Медіа
відео
1/8