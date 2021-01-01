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На Волині затримали наркоторговця

На Волині затримали наркоторговця
У Нововолинську поліцейські затримали збувача наркотиків.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У рамках розслідування кримінального провадження співробітники управління боротьби із наркозлочинністю ДБН НПУ спільно із працівниками відділення поліції №1 (місто Нововолинськ) провели санкціонований обшук у 39-річного місцевого жителя, який причетний до розповсюдження наркотиків на території міста.

У помешканні зловмисника поліцейські виявили згорток фольги із подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс; частину таблетки, зовні схожу на наркотичний засіб «Субутекс»; п’ять шприців з нашаруванням речовини червоного кольору та шприц з рідиною білого кольору. Усе це вилучили та направили для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває. Наркоділка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру, сьогодні, 4 червня, зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

На Волині затримали наркоторговця

На Волині затримали наркоторговця

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Теги: Волинь, Нововолинськ, наркоторговець, поліція
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