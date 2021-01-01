На Волині затримали наркоторговця





Про це



У рамках розслідування кримінального провадження співробітники управління боротьби із наркозлочинністю ДБН НПУ спільно із працівниками відділення поліції №1 (місто Нововолинськ) провели санкціонований обшук у 39-річного місцевого жителя, який причетний до розповсюдження наркотиків на території міста.



У помешканні зловмисника поліцейські виявили згорток фольги із подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс; частину таблетки, зовні схожу на наркотичний засіб «Субутекс»; п’ять шприців з нашаруванням речовини червоного кольору та шприц з рідиною білого кольору. Усе це вилучили та направили для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.



Досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває. Наркоділка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру, сьогодні, 4 червня, зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські затримали збувача наркотиків.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У рамках розслідування кримінального провадження співробітники управління боротьби із наркозлочинністю ДБН НПУ спільно із працівниками відділення поліції №1 (місто Нововолинськ) провели санкціонований обшук у 39-річного місцевого жителя, який причетний до розповсюдження наркотиків на території міста.У помешканні зловмисника поліцейські виявили згорток фольги із подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс; частину таблетки, зовні схожу на наркотичний засіб «Субутекс»; п’ять шприців з нашаруванням речовини червоного кольору та шприц з рідиною білого кольору. Усе це вилучили та направили для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.Досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває. Наркоділка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру, сьогодні, 4 червня, зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

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