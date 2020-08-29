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Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф

Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф
Луцькі патрульні отшрафували водія, який порушив правила паркування.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.

Вчора вдень на вулиці Шопена, що у Луцьку, патрульні виявили порушення правил паркування транспортним засобом Mercedes-Benz G.

Водій автомобіля пояснив інспекторам, що припаркував своє авто, порушуючи ПДР, через те, що поспішав до відділення банку.

На керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки) КУпАП. Штраф — 340 гривень.

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Теги: Луцьк, штраф, патрульні, паркування
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