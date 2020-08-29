Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф
Сьогодні, 10:34
Луцькі патрульні отшрафували водія, який порушив правила паркування.
Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.
Вчора вдень на вулиці Шопена, що у Луцьку, патрульні виявили порушення правил паркування транспортним засобом Mercedes-Benz G.
Водій автомобіля пояснив інспекторам, що припаркував своє авто, порушуючи ПДР, через те, що поспішав до відділення банку.
На керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки) КУпАП. Штраф — 340 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.
Вчора вдень на вулиці Шопена, що у Луцьку, патрульні виявили порушення правил паркування транспортним засобом Mercedes-Benz G.
Водій автомобіля пояснив інспекторам, що припаркував своє авто, порушуючи ПДР, через те, що поспішав до відділення банку.
На керманича патрульні склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки) КУпАП. Штраф — 340 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф
Сьогодні, 10:34
На Волині затримали наркоторговця
Сьогодні, 10:27
У Ковелі не розминулися легковик та мотоцикл. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13