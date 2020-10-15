Будівництво поруч з парком 900-річчя в Луцьку: що кажуть у мерії
Сьогодні, 11:15
У фейсбуці поширюють інформацію щодо забудови парку імені 900-річчя міста Луцька.
Будівництво ведуть лише вздовж вулиці Космонавтів. А ця територія не належить і не належала території парку, а лише межує з ним, йдеться на сайті міської ради.
З початком російської агресії проти України, у 2014 році, Луцька міська рада надала ці вільні земельні ділянки родинам загиблих військовослужбовців. Таким чином, у період з 2014 до 2016 років їх отримали родини Героїв Володимира Прокопчука, Сергія Шкредя, Романа Луцюка, Юрія Чучаліна, Віктора Мельничука. Також земельну ділянку тут отримав син учасника Революції Гідності, інваліда війни І групи Артема Запотоцького.
Земельні ділянки сформували таким чином, аби для мешканців прилеглих вулиць був безперешкодний прохід на територію парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Будівництво ведуть лише вздовж вулиці Космонавтів. А ця територія не належить і не належала території парку, а лише межує з ним, йдеться на сайті міської ради.
З початком російської агресії проти України, у 2014 році, Луцька міська рада надала ці вільні земельні ділянки родинам загиблих військовослужбовців. Таким чином, у період з 2014 до 2016 років їх отримали родини Героїв Володимира Прокопчука, Сергія Шкредя, Романа Луцюка, Юрія Чучаліна, Віктора Мельничука. Також земельну ділянку тут отримав син учасника Революції Гідності, інваліда війни І групи Артема Запотоцького.
Земельні ділянки сформували таким чином, аби для мешканців прилеглих вулиць був безперешкодний прохід на територію парку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Професійне футбольне поле в Липинах планують відкрити у вересні
Сьогодні, 11:37
Будівництво поруч з парком 900-річчя в Луцьку: що кажуть у мерії
Сьогодні, 11:15