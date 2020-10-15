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Будівництво поруч з парком 900-річчя в Луцьку: що кажуть у мерії

Будівництво поруч з парком 900-річчя в Луцьку: що кажуть у мерії
У фейсбуці поширюють інформацію щодо забудови парку імені 900-річчя міста Луцька.

Будівництво ведуть лише вздовж вулиці Космонавтів. А ця територія не належить і не належала території парку, а лише межує з ним, йдеться на сайті міської ради.

З початком російської агресії проти України, у 2014 році, Луцька міська рада надала ці вільні земельні ділянки родинам загиблих військовослужбовців. Таким чином, у період з 2014 до 2016 років їх отримали родини Героїв Володимира Прокопчука, Сергія Шкредя, Романа Луцюка, Юрія Чучаліна, Віктора Мельничука. Також земельну ділянку тут отримав син учасника Революції Гідності, інваліда війни І групи Артема Запотоцького.

Земельні ділянки сформували таким чином, аби для мешканців прилеглих вулиць був безперешкодний прохід на територію парку.

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Теги: парк, будівництво, Луцьк
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