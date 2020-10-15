Будівництво поруч з парком 900-річчя в Луцьку: що кажуть у мерії

У фейсбуці поширюють інформацію щодо забудови парку імені 900-річчя міста Луцька.Будівництво ведуть лише вздовж вулиці Космонавтів. А ця територія не належить і не належала території парку, а лише межує з ним, йдеться на сайті міської ради.З початком російської агресії проти України, у 2014 році, Луцька міська рада надала ці вільні земельні ділянки родинам загиблих військовослужбовців. Таким чином, у період з 2014 до 2016 років їх отримали родини Героїв. Також земельну ділянку тут отримав син учасника Революції Гідності, інваліда війни І групиЗемельні ділянки сформували таким чином, аби для мешканців прилеглих вулиць був безперешкодний прохід на територію парку.