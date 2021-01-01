Чотири смерті та 75 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 14,

Луцький район – 1,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район – 1,

Володимир-Волинський район – 5,

Іваничівський район – 2,

Ковельський район – 10,

Шацький район – 1,

Старовижівський район – 4,

Ратнівський район – 17,

Турійський район – 3,

Камінь-Каширський район – 7,

Любешівський район – 1,

Маневицький район – 6.



Усього станом на 4 червня в області зареєстрували 61 544 випадки.



Одужали – 58 573 особи (за останню добу – 212).



Летальні випадки – 1 164 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 2, Ковельський район – 1, місто Нововолинськ – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 244 818 осіб, за минулу добу обстежили - 718 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 75 випадків захворювання на коронавірус.Про це повідомляє Волинська ОДА.місто Луцьк – 14,Луцький район – 1,Горохівський район – 3,Ківерцівський район – 1,Володимир-Волинський район – 5,Іваничівський район – 2,Ковельський район – 10,Шацький район – 1,Старовижівський район – 4,Ратнівський район – 17,Турійський район – 3,Камінь-Каширський район – 7,Любешівський район – 1,Маневицький район – 6.Усього станом на 4 червня в області зареєстрували 61 544 випадки.Одужали – 58 573 особи (за останню добу – 212).Летальні випадки – 1 164 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 2, Ковельський район – 1, місто Нововолинськ – 1).Методом ПЛР всього обстежили 244 818 осіб, за минулу добу обстежили - 718 осіб.

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