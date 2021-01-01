Чотири смерті та 75 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:56
За минулу добу на Волині зареєстрували 75 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 14,
Луцький район – 1,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 2,
Ковельський район – 10,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 4,
Ратнівський район – 17,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 6.
Усього станом на 4 червня в області зареєстрували 61 544 випадки.
Одужали – 58 573 особи (за останню добу – 212).
Летальні випадки – 1 164 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 2, Ковельський район – 1, місто Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 244 818 осіб, за минулу добу обстежили - 718 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 14,
Луцький район – 1,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 2,
Ковельський район – 10,
Шацький район – 1,
Старовижівський район – 4,
Ратнівський район – 17,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 6.
Усього станом на 4 червня в області зареєстрували 61 544 випадки.
Одужали – 58 573 особи (за останню добу – 212).
Летальні випадки – 1 164 (за останню добу – 4: місто Луцьк – 2, Ковельський район – 1, місто Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 244 818 осіб, за минулу добу обстежили - 718 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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