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Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Концерти, вистави та вечірки - цими вихідними у Луцьку дуже насичена програма заходів. Не варто сидіти вдома, адже погода в обласному центрі Волині обіцяє бути прекрасною. Тож беріть родичів, друзів чи коханих та зусрічайте літо.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.

Субота, 5 червня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Гусеня». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень.

О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Ведмідь. Пропозиція».

Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») запрошують на виступ кавер-гурту «HAVANA COVER BAND». Вхід коштує 100 гривень.

«Смачна кухня, караоке програма, діджей сети та чудова атмосфера - те, що треба після насиченого робочого тижня. Бронюй столик, роби попереднє замовлення та отримуй 20% знижки», - пишуть організатори.

Бронювання столиків: (050) 490 77 14.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 6 червня

Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Лисиця, що впала з неба». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Коза-дереза». Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Це дитяча комічна опера на дві дії.

Квитки: 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Століття Якова: Перше кохання». Це поліська рапсодія (драма на дві дії). Режисер-постановник - Микола Яремків.

Замовити квитки: 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині на території Замку Любарта гурт «Бумбокс» відіграє концерт. Вартість квитків: від 290 до 890 гривень.

Квитки можна замовити на сайті https://igogo.com.ua/ru/events/ukbumboks-luckrubumboks-luck.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Відірвемось?». Вхід вільний.

Резервація столиків: 050 21 54 156.

Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, вечірка, концерт
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