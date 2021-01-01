Куди піти у Луцьку на вихідних 5–6 червня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.



Субота, 5 червня



Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Гусеня». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень.



О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Ведмідь. Пропозиція».



Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.







О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») запрошують на виступ кавер-гурту «HAVANA COVER BAND». Вхід коштує 100 гривень.



«Смачна кухня, караоке програма, діджей сети та чудова атмосфера - те, що треба після насиченого робочого тижня. Бронюй столик, роби попереднє замовлення та отримуй 20% знижки», - пишуть організатори.



Бронювання столиків: (050) 490 77 14.







Неділя, 6 червня



Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Лисиця, що впала з неба». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Коза-дереза». Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Це дитяча комічна опера на дві дії.



Квитки: 050 66 28 938.







О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Століття Якова: Перше кохання». Це поліська рапсодія (драма на дві дії). Режисер-постановник - Микола Яремків.



Замовити квитки: 050 66 28 938.







О 19 годині на території Замку Любарта гурт «Бумбокс» відіграє концерт. Вартість квитків: від 290 до 890 гривень.



Квитки можна замовити на сайті







О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Відірвемось?». Вхід вільний.



Резервація столиків: 050 21 54 156.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Концерти, вистави та вечірки - цими вихідними у Луцьку дуже насичена програма заходів. Не варто сидіти вдома, адже погода в обласному центрі Волині обіцяє бути прекрасною. Тож беріть родичів, друзів чи коханих та зусрічайте літо.підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість вистави: 45 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень.О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажутьКвитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить». Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 20 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») запрошують на. Вхід коштує 100 гривень.«Смачна кухня, караоке програма, діджей сети та чудова атмосфера - те, що треба після насиченого робочого тижня. Бронюй столик, роби попереднє замовлення та отримуй 20% знижки», - пишуть організатори.Бронювання столиків: (050) 490 77 14.Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок –. Режисер-постановник – заслужена артистка України. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться. Режисер-постановник –. Це дитяча комічна опера на дві дії.Квитки: 050 66 28 938.О 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це поліська рапсодія (драма на дві дії). Режисер-постановник -Замовити квитки: 050 66 28 938.О 19 годині на території Замку Любарта. Вартість квитків: від 290 до 890 гривень.Квитки можна замовити на сайті https://igogo.com.ua/ru/events/ukbumboks-luckrubumboks-luck О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Відірвемось?». Вхід вільний.Резервація столиків: 050 21 54 156.

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