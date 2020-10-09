Синоптик розповіла, чи буде тепло на Волині у вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 11:22
Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у вихідні, 5-6 червня.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 5 червня циклон, який зсунувся із Приазов'я, закидатиме дощі у східні області України, у прилеглі центральні, на південний схід. У навколокарпатських областях атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, в горах - помірні зливи.
На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, у більшості північних областей, у Вінницькій та значній частині Черкаської областей, на Одещині та Миколаївщині суттєві опади не очікують.
Синоптик зауважила, що 6-го червня періодичні дощі пройдуть практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал.
Температура повітря впродовж суботи-неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18+23 градуси.
У Києві вихідними буде приємно тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня приблизно буде +20 градусів.
Наталка Діденко також додала, що понеділок, 7 червня, принесе в Україну знову багато дощів.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 5 червня циклон, який зсунувся із Приазов'я, закидатиме дощі у східні області України, у прилеглі центральні, на південний схід. У навколокарпатських областях атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, в горах - помірні зливи.
На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, у більшості північних областей, у Вінницькій та значній частині Черкаської областей, на Одещині та Миколаївщині суттєві опади не очікують.
Синоптик зауважила, що 6-го червня періодичні дощі пройдуть практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал.
Температура повітря впродовж суботи-неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18+23 градуси.
У Києві вихідними буде приємно тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня приблизно буде +20 градусів.
Наталка Діденко також додала, що понеділок, 7 червня, принесе в Україну знову багато дощів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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