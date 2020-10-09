Синоптик розповіла, чи буде тепло на Волині у вихідні, 5-6 червня

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у вихідні, 5-6 червня.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикЗа її словами, 5 червня циклон, який зсунувся із Приазов'я, закидатиме дощі у східні області України, у прилеглі центральні, на південний схід. У навколокарпатських областях атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, в горах - помірні зливи.На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, у більшості північних областей, у Вінницькій та значній частині Черкаської областей, на Одещині та Миколаївщині суттєві опади не очікують.Синоптик зауважила, що 6-го червня періодичні дощі пройдуть практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал.Температура повітря впродовж суботи-неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18+23 градуси.У Києві вихідними буде приємно тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня приблизно буде +20 градусів.Наталка Діденко також додала, що понеділок, 7 червня, принесе в Україну знову багато дощів.