У Луцьку через ремонт проспекту Волі перекриють ще одну вулицю

У Луцьку у зв’язку із складнощами доступу до необхідних мереж під час ремонту проспекту Волі перекриють ще одну вулицю.Про це йдеться на сайті Луцькради.4 червня у стінах департаменту житлово-комунального господарства відбулось засідання робочої групи з питань покращення транспортної інфраструктури міста. У засіданні взяли участь секретар міської ради Юрій Безпятко та директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.Обговорили низку нагальних питань, серед яких: особливості реалізації проєкту реконструкції проспекту Волі, зміни до облаштування пішохідної зони та паркомісць на Театральному майдані, організацію руху на вулиці Яровиця.Члени робочої групи зазначили, що проспект Волі під час реконструкції перекриватимуть частково, зважаючи на ділянку робіт. Протягом цього періоду основними маршрутами є вулиці Коперника та Глушець. Станом на сьогодні перекрили ділянку від вулиці Шопена до вулиці Сенатора, однак у зв’язку із складнощами доступу до необхідних мереж,«Ці роботи максимального відтягувались до завершення навчального року. Максимум робіт ми зосередимо у літню пору, коли завантаженість цієї ділянки доріг менша», - зазначив Юрій Безпятко.Зміни та зауваження, запропоновані членами робочої групи, розглянуть проєктанти та винесуть на остаточне затвердження під час наступного засідання.