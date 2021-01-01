Українців обманюють з працевлаштуванням у Польщі і «викачують» гроші: як не потрапити на шахраїв





Як українцям не попастися на гачок шахраїв, - йдеться у матеріалі



Які ризики працевлаштування в Польщі?



Головна проблема працевлаштування в Польщі полягає в тому, що більшості українців важко знайти роботодавця, який зробить для них запрошення на роботу. Тому багато хто звертається до фірм-посередників, які продають такі документи. Це своєрідні фірми-одноденки, основна діяльність яких – саме продаж запрошень. Коли ж польська влада їх на цьому ловить і закриває, видані запрошення анулюються. Якщо ви потрапили на кордон з таким документом – вас уже не пропустять, а то і звинуватять у спробі обману влади. Крім того, в Україні є і компанії, які зовсім не збираються давати вам роботу в Польщі, а просто "викачують" гроші.



"Головна проблема, що українці хочуть усе "тут і зараз", – говорить президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. – Це не їхня вина, адже їдуть до Польщі вони не заради задоволення, а щоб заробити грошей і прогодувати сім'ю. Коли вони не можуть знайти роботодавця, знаходять оголошення про продаж таких документів, через що часто залишаються і без грошей, і без документів".



Варіантів, як обдурити довірливих громадян, у шахраїв безліч. Вже після приїзду вам можуть запропонувати зовсім не ту вакансію, про яку домовлялися, нижчу зарплату. Або ж можуть взяти з вас гроші за працевлаштування ще в Україні, але фактично не працевлаштувати.



Подібна історія трапилася і з українкою Наталією. З початком епідемії коронавірусу через карантинні обмеження в дівчини почалися проблеми з бізнесом. Борги росли. І щоб якось поліпшити своє фінансове становище, Наталія вирішила поїхати на роботу в Польщу. Оскільки раніше за кордоном вона не працювала, хотіла працевлаштуватися через одну зі столичних фірм, яка обіцяла таку допомогу. Але все пішло зовсім не так, як очікувала дівчина:



"Фірма взяла гроші за запрошення для відкриття робочої візи, немалі, 4 000 грн. Спасибі їм за те, що візу мені таки відкрили. Але щоб надати мені роботу, почали знову вимагати гроші. Як виявилося, за неіснуючі вакансії. Коли я відмовилася, то погрожували, що на їхнє запрошення я не зможу поїхати в Польщу і знайти роботу сама".



"Добре, що мені вдалося викрити їх в Україні, якби я зрозуміла це в Польщі, то залишилася б на вулиці без засобів до існування і роботи, як багато з тих, хто зв'язалися з цією фірмою", – розповідає українка.



Працевлаштування коштувало Наталії удвічі більше грошей, ніж могло б бути, і чимало нервів. Але історія дівчини склалася добре: "За порадами добрих людей я все-таки вирішила їхати в Польщу на запрошення, яке мені зробила фірма, і шукати роботу. Зверталася до знайомих і незнайомих. Тепер живу і працюю у Варшаві".



Але розраховувати на везіння в такому питанні не варто. Краще заздалегідь убезпечити себе від неприємних ситуацій.



Як не потрапити на шахраїв?



Щоб не потрапити на шахраїв, потрібно передусім ознайомитися з умовами праці в країні, до якої ви збираєтеся вирушити. Наприклад, для роботи в Польщі вам знадобиться:



- робоча віза, яку відкривають на 6 місяців для звичайної роботи і на 9 для сезонної;



- можна працювати і за біометричним паспортом, але не більш ніж 90 днів.



- Якщо вам пропонують якийсь інший варіант – це вже має насторожити.



Другий важливий момент – це зарплата. Як розповідає Воскобойник, українські заробітчани можуть розраховувати на місяць на 2,5-3,5 тис. злотих (від 18 до 30 тис. грн). Якщо зарплату пропонують вищу від ринкової – це теж привід насторожитися й додатково перевірити такого посередника або роботодавця.



Найбільш очевидна ознака шахрайства під час працевлаштування – вам кажуть заплатити за вакансію. На такі умови ні в якому разі погоджуватися не можна.



"Люди, які шукають роботу за кордоном, повинні розуміти, що в усьому світі посередники, які працевлаштовують людей, отримують нагороду від роботодавців, які замовляють їм пошук співробітників, – говорить Воскобойник. – Якщо вам пропонують заплатити за підготовку візових документів, за вакансію, за працевлаштування – ймовірність, що це шахраї, 99%. Якщо ви бачите в оголошенні умову, що потрібно за щось платити, краще не звертатися до цього посередника".



Заробітчанка Наталія радить: якщо ви вирішили працевлаштуватися через фірму – дізнайтеся інформацію про неї від реальних клієнтів. Адже фірма, з якою вона працювала, користувалася "липовими" хвалебними відгуками в мережі.



"Я б порадила їхати тільки через знайомих, які вже живуть і працюють у Польщі", – додала дівчина. І найголовніше, щоб максимально убезпечити себе від шахраїв, ніколи не погоджуйтеся на нелегальну роботу, адже ви будете абсолютно не захищені і не зможете нічого довести, якщо вас захочуть обдурити.



"Така робота може призвести до проблем зі здоров'ям, або ж ви можете навіть втратити життя, – говорить Воскобойник. – Для працівника без документів ніхто не створюватиме безпечне робоче місце. За такою людиною ніхто не буде дивитися. Навіщо йому допомагати і взагалі, навіщо йому платити зарплату, якщо юридично людини не існує на робочому місці".



Чому українці порушують трудове законодавство в Польщі?



Українці багато років залишаються лідерами серед нелегалів у Польщі. За даними польських прикордонників, за 2019 рік із порушенням законодавства в цій країні працювали 14,7 тис. осіб, серед яких 13,3 тис. – українці. І це тільки ті, кого вдалося виявити.



На думку Воскобойника, українці часто порушують трудове законодавство за кордоном, адже і у своїй країні наші громадяни часто працюють також:



"Українці, які працюють нелегально, копіюють модель поведінки, яка характерна для них в Україні. За оцінкою колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ще в його час нелегально в Україні працювали 3 млн осіб. Якщо люди працюють нелегально в Україні, вони не розуміють, чому не можна також працювати в Польщі або Чехії. Українці будуть дедалі більше легально працювати за кордоном, якщо зміни будуть відбуватися і в нас у країні".



У той же час Воскобойник відзначає і позитивну тенденцію. Якщо ще в 2015 році платниками податків у польський фонд соціального страхування (а значить легальними працівниками) були 170 тис. українців, то станом на грудень 2020-го таких українців у Польщі було вже 600 тис.



Загалом, якщо ви вирішили шукати роботу в Польщі, намагайтеся шукати роботодавця безпосередньо. Якщо є необхідність скористатися послугами посередника – вибирайте компанії, з якими вже працював хтось із знайомих, або про які ви можете отримати реальні відгуки. І найголовніше – намагайтеся знайти легальну роботу. Адже в такому разі хоч ви і втратите частину зароблених грошей на податки, але у вас буде гарантія того, що зарплату вам точно виплатять, а за умовами вашої праці будуть стежити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За офіційними даними, тільки в 2020 році Польща видала українцям 1 млн 800 тис. запрошень на роботу. Але скільки всього наших громадян працює в сусідній державі (в тому числі нелегально) – складно навіть порахувати.Як українцям не попастися на гачок шахраїв, - йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Головна проблема працевлаштування в Польщі полягає в тому, що більшості українців важко знайти роботодавця, який зробить для них запрошення на роботу. Тому багато хто звертається до фірм-посередників, які продають такі документи. Це своєрідні фірми-одноденки, основна діяльність яких – саме продаж запрошень. Коли ж польська влада їх на цьому ловить і закриває, видані запрошення анулюються. Якщо ви потрапили на кордон з таким документом – вас уже не пропустять, а то і звинуватять у спробі обману влади. Крім того, в Україні є і компанії, які зовсім не збираються давати вам роботу в Польщі, а просто "викачують" гроші."Головна проблема, що українці хочуть усе "тут і зараз", – говорить президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. – Це не їхня вина, адже їдуть до Польщі вони не заради задоволення, а щоб заробити грошей і прогодувати сім'ю. Коли вони не можуть знайти роботодавця, знаходять оголошення про продаж таких документів, через що часто залишаються і без грошей, і без документів".Варіантів, як обдурити довірливих громадян, у шахраїв безліч. Вже після приїзду вам можуть запропонувати зовсім не ту вакансію, про яку домовлялися, нижчу зарплату. Або ж можуть взяти з вас гроші за працевлаштування ще в Україні, але фактично не працевлаштувати.Подібна історія трапилася і з українкою Наталією. З початком епідемії коронавірусу через карантинні обмеження в дівчини почалися проблеми з бізнесом. Борги росли. І щоб якось поліпшити своє фінансове становище, Наталія вирішила поїхати на роботу в Польщу. Оскільки раніше за кордоном вона не працювала, хотіла працевлаштуватися через одну зі столичних фірм, яка обіцяла таку допомогу. Але все пішло зовсім не так, як очікувала дівчина:"Фірма взяла гроші за запрошення для відкриття робочої візи, немалі, 4 000 грн. Спасибі їм за те, що візу мені таки відкрили. Але щоб надати мені роботу, почали знову вимагати гроші. Як виявилося, за неіснуючі вакансії. Коли я відмовилася, то погрожували, що на їхнє запрошення я не зможу поїхати в Польщу і знайти роботу сама"."Добре, що мені вдалося викрити їх в Україні, якби я зрозуміла це в Польщі, то залишилася б на вулиці без засобів до існування і роботи, як багато з тих, хто зв'язалися з цією фірмою", – розповідає українка.Працевлаштування коштувало Наталії удвічі більше грошей, ніж могло б бути, і чимало нервів. Але історія дівчини склалася добре: "За порадами добрих людей я все-таки вирішила їхати в Польщу на запрошення, яке мені зробила фірма, і шукати роботу. Зверталася до знайомих і незнайомих. Тепер живу і працюю у Варшаві".Але розраховувати на везіння в такому питанні не варто. Краще заздалегідь убезпечити себе від неприємних ситуацій.Щоб не потрапити на шахраїв, потрібно передусім ознайомитися з умовами праці в країні, до якої ви збираєтеся вирушити. Наприклад, для роботи в Польщі вам знадобиться:- робоча віза, яку відкривають на 6 місяців для звичайної роботи і на 9 для сезонної;- можна працювати і за біометричним паспортом, але не більш ніж 90 днів.- Якщо вам пропонують якийсь інший варіант – це вже має насторожити.Другий важливий момент – це зарплата. Як розповідає Воскобойник, українські заробітчани можуть розраховувати на місяць на 2,5-3,5 тис. злотих (від 18 до 30 тис. грн). Якщо зарплату пропонують вищу від ринкової – це теж привід насторожитися й додатково перевірити такого посередника або роботодавця.Найбільш очевидна ознака шахрайства під час працевлаштування – вам кажуть заплатити за вакансію. На такі умови ні в якому разі погоджуватися не можна."Люди, які шукають роботу за кордоном, повинні розуміти, що в усьому світі посередники, які працевлаштовують людей, отримують нагороду від роботодавців, які замовляють їм пошук співробітників, – говорить Воскобойник. – Якщо вам пропонують заплатити за підготовку візових документів, за вакансію, за працевлаштування – ймовірність, що це шахраї, 99%. Якщо ви бачите в оголошенні умову, що потрібно за щось платити, краще не звертатися до цього посередника".Заробітчанка Наталія радить: якщо ви вирішили працевлаштуватися через фірму – дізнайтеся інформацію про неї від реальних клієнтів. Адже фірма, з якою вона працювала, користувалася "липовими" хвалебними відгуками в мережі."Я б порадила їхати тільки через знайомих, які вже живуть і працюють у Польщі", – додала дівчина. І найголовніше, щоб максимально убезпечити себе від шахраїв, ніколи не погоджуйтеся на нелегальну роботу, адже ви будете абсолютно не захищені і не зможете нічого довести, якщо вас захочуть обдурити."Така робота може призвести до проблем зі здоров'ям, або ж ви можете навіть втратити життя, – говорить Воскобойник. – Для працівника без документів ніхто не створюватиме безпечне робоче місце. За такою людиною ніхто не буде дивитися. Навіщо йому допомагати і взагалі, навіщо йому платити зарплату, якщо юридично людини не існує на робочому місці".Українці багато років залишаються лідерами серед нелегалів у Польщі. За даними польських прикордонників, за 2019 рік із порушенням законодавства в цій країні працювали 14,7 тис. осіб, серед яких 13,3 тис. – українці. І це тільки ті, кого вдалося виявити.На думку Воскобойника, українці часто порушують трудове законодавство за кордоном, адже і у своїй країні наші громадяни часто працюють також:"Українці, які працюють нелегально, копіюють модель поведінки, яка характерна для них в Україні. За оцінкою колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ще в його час нелегально в Україні працювали 3 млн осіб. Якщо люди працюють нелегально в Україні, вони не розуміють, чому не можна також працювати в Польщі або Чехії. Українці будуть дедалі більше легально працювати за кордоном, якщо зміни будуть відбуватися і в нас у країні".У той же час Воскобойник відзначає і позитивну тенденцію. Якщо ще в 2015 році платниками податків у польський фонд соціального страхування (а значить легальними працівниками) були 170 тис. українців, то станом на грудень 2020-го таких українців у Польщі було вже 600 тис.Загалом, якщо ви вирішили шукати роботу в Польщі, намагайтеся шукати роботодавця безпосередньо. Якщо є необхідність скористатися послугами посередника – вибирайте компанії, з якими вже працював хтось із знайомих, або про які ви можете отримати реальні відгуки. І найголовніше – намагайтеся знайти легальну роботу. Адже в такому разі хоч ви і втратите частину зароблених грошей на податки, але у вас буде гарантія того, що зарплату вам точно виплатять, а за умовами вашої праці будуть стежити.

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