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ДТП у Ковелі за участю мотоцикліста та легковика: водій двоколісного – у лікарні

ДТП у Ковелі за участю мотоцикліста та легковика: водій двоколісного – у лікарні
У поліції Волині повідомили подробиці ДТП, яка сталася у Ковелі на вулиці Незалежності за участю мотоцикліста та легковика.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 3 червня.

Розповіли, за кермом легковика Volkswagen Golf перебував 47-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом КТМ, під керуванням 20-річного ковельчанина, після чого той врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Перевірка триває.




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Теги: Ковель, аварія, подробиці
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