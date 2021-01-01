ДТП у Ковелі за участю мотоцикліста та легковика: водій двоколісного – у лікарні





Про це



Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 3 червня.



Розповіли, за кермом легковика Volkswagen Golf перебував 47-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом КТМ, під керуванням 20-річного ковельчанина, після чого той врізався у дерево.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Перевірка триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції Волині повідомили подробиці ДТП, яка сталася у Ковелі на вулиці Незалежності за участю мотоцикліста та легковика.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, автопригодаРозповіли, за кермом легковика Volkswagen Golf перебував 47-річний місцевий житель. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом КТМ, під керуванням 20-річного ковельчанина, після чого той врізався у дерево.Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Перевірка триває.

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