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На Волині судитимуть громадянина Сирії, який переправляв нелегальних мігрантів за кордон

На Волині судитимуть громадянина Сирії, який переправляв нелегальних мігрантів за кордон
У жовтні минулого року співробітники міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками Луцького прикордонного загону за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури затримали двох громадян Сирії, які через Західний Буг намагалися потрапити за кордон.

Правоохоронці встановили, що організував переправлення нелегальних мігрантів до Польщі громадянин Сирії, який проживає на території України, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів.

Досудове слідство у кримінальному провадженні завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

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Теги: Волинь, іноземець, сирієць, нелегальна міграція
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