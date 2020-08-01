Депутати запустили процес перейменування Володимира





Проєкт рішення авторства депутата Андрія Гнатюка підтримали 26 обранців громади, четверо утримались, пише



Таким чином розпочали процедуру з перейменування міста. Незабаром повинні створити робочу групу, яка займатиметься цим питанням та провести громадські слухання.



За словами міського голови Ігоря Пальонки, який закликав підтримати проєкт, древнє місто повинне мати історичну назву.



“Є думка більшості громади, не зважаючи на політичні амбіції певних депутатів. Я вважаю, ми приймаємо рішення конкретне. Під час виборів я обіцяв людям і це було в моїй програмі. Люди довірили мені цю посаду. Хочу закликати депутатів, щоби підтримали перейменування”, – сказав Пальонка.



У самому проєкті рішення надаються історичні дані та обгрунтування, чому місто вважають за потрібне перейменувати.



Так, Нестор літописець у «Повісті минулих літ» вказує, що князь київський Володимир Святославович передав утворене ним місто-фортецю в уділ своєму сину Всеволоду. У згаданому літописі місто іменується Володимир. Літописець вживає слово «Володимир» як назву міста.



У Волинсько-Галицькому літописі (у перекладі Леоніда Махновця) за описами міських церков, історичних подій, пов’язаних з нашим містом, описі поховання князя Володимира Васильковича (1289р.) вживаються слова «Володимир», «володимирці».



Відомий і загальновизнаний історик України Михайло Грушевський у своїй багатотомній праці «Історія України-Русі» вживає саме топонім «Володимир».



Уродженець міста, археолог, історик–архівіст Олександр Цинкаловський у своїх фундаментальних працях «Княжий город Володимир», «Стара Волинь і Волинське Полісся» «Матеріали до праісторії Волині і Полісся» та ін. вживає виключно назву “Володимир”.



У документальних переписах місцевого замку з 16-17ст. вживається виключно назва “Володимир”.



Місто “Володимир” увійшло до складу Російської імперії у 1795 році відповідно до австро-російської угоди від 3 січня 1795 року. Після захоплення Росією останніх вільних територій Речі Посполитої, 5 липня 1795 р. підписано імператорський указ «Про різні розпорядження щодо облаштування Волинської та Подільської губерній», у якому місто назване «Владимиржъ».



25 грудня 1879 у “Височайше затвердженій думці Державної Ради «Про переведення міста Володимира, по розміру квартирних окладів, у найближчий вищий розряд місцевостей» місто назване «Владиміръ».

В історичній та краєзнавчій літературі часто вказано, що після цього приєднання місто отримало приставку «Волинський» до своєї назви. Також вказується, що цей крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто від російського міста Владімір-на-Клязьмі, однак, у жодному науковому або краєзнавчому виданні немає посилання на нормативно-правовий акт про перейменування. Немає такого акту і у «ПолномсобраниизаконовРоссийскойимперии», що вважається офіційним виданням з усіма вищими нормативно-правовими актами Російської імперії.



Нагадаємо, що науковий співробітник Інституту історії Національної Академії наук Віталій Скальський, дійшов висновку, що вперше назва міста “Володимир-Волинський”використовується лише з 1911 року, щоб вказати , що місто належить до Волинської губернії.( в той час місто було у складі Росії).



“Вважаємо, що як і тисячу років тому, в сучасних умовах роль нашого міста набуває надважливого значення в усвідомленні українцями свого загальноєвропейського цивілізаційного та національно-державницького вибору. Повернення йому історичної назви є сутнісним індикатором національної самосвідомості, самоідентифікації, невід’ємною ознакою державно-територіальної приналежності.



Повернувши місту історичну назву – сучасне покоління відновить свою генетичну пам’ять та історичну справедливість”, – йдеться в проєкті рішення.

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