Випускник волинського ліцею склав ЗНО з хімії на 200 балів
Сьогодні, 13:05
Випускник ліцею №1 м. Ковеля Ілля Клімчук отримав максимальні 200 балів за результатами ЗНО з хімії.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Ілля Клімчук – випускник ЗЗСО «Ліцей №1 м.Ковеля» отримав найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.
Нагадують, що торік підтвердили відмінні знання та склали ЗНО на максимальні бали з цього предмета вихованці ЗЗСО №1 Максим Чумак та ЗЗСО №12 Роман Коцюбчик.
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Ілля Клімчук – випускник ЗЗСО «Ліцей №1 м.Ковеля» отримав найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.
Нагадують, що торік підтвердили відмінні знання та склали ЗНО на максимальні бали з цього предмета вихованці ЗЗСО №1 Максим Чумак та ЗЗСО №12 Роман Коцюбчик.
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