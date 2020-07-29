Випускник волинського ліцею склав ЗНО з хімії на 200 балів

Ілля Клімчук отримав максимальні 200 балів за результатами ЗНО з хімії.



Про це повідомляє Ковельська міська рада.



Ілля Клімчук – випускник ЗЗСО «Ліцей №1 м.Ковеля» отримав найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.



Нагадують, що торік підтвердили відмінні знання та склали ЗНО на максимальні бали з цього предмета вихованці ЗЗСО №1 Максим Чумак та ЗЗСО №12 Роман Коцюбчик.



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