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Випускник волинського ліцею склав ЗНО з хімії на 200 балів

Випускник волинського ліцею склав ЗНО з хімії на 200 балів
Випускник ліцею №1 м. Ковеля Ілля Клімчук отримав максимальні 200 балів за результатами ЗНО з хімії.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Ілля Клімчук – випускник ЗЗСО «Ліцей №1 м.Ковеля» отримав найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

Нагадують, що торік підтвердили відмінні знання та склали ЗНО на максимальні бали з цього предмета вихованці ЗЗСО №1 Максим Чумак та ЗЗСО №12 Роман Коцюбчик.

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Теги: Ковель, ЗНО 2021, 200 балів
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