Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області на вихідні, 5-6 червня, очікують мінливу хмарність, істотних опадів не передбачають.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
"5-6 червня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° , вдень 19-24° тепла", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
"5-6 червня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° , вдень 19-24° тепла", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні прогнозують аномальну температуру влітку
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