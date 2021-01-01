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Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня

Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня
У Волинській області на вихідні, 5-6 червня, очікують мінливу хмарність, істотних опадів не передбачають.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

"5-6 червня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° , вдень 19-24° тепла", - йдеться у повідомлені.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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