Якою буде погода у Волинській області на вихідні, 5-6 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



"5-6 червня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° , вдень 19-24° тепла", - йдеться у повідомлені.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області на вихідні, 5-6 червня, очікують мінливу хмарність, істотних опадів не передбачають.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру."5-6 червня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° , вдень 19-24° тепла", - йдеться у повідомлені.

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